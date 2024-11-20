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組汽車保險詐團騙600萬 牛埔幫大哥羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

牛埔幫老大劉泰銘與手下組成汽車保險詐團，對外招攬發生車禍的民眾，取得委任後，派黑衣人出面到各保險公司處理出險或求償事宜，再持不實估價單或醫療收據辦理理賠，施壓承辦人員同意出險，藉此詐領保險金600萬餘元。

新北地檢署民生犯罪專組檢察官葉國璽指揮新北市警局板橋分局、調查局台北市調查處及憲兵指揮部士林憲兵隊，前往新北市、基隆市、台北市共29處搜索，查扣空氣槍、帳冊、手機等物，並帶回劉南、手下、保險公司員工及車禍車主等共36人。

經查，劉男所組的車險詐騙集團，共造成富邦、新光、和泰、第一等產險公司受害，劉男等人取得車禍事故當事人授權後，提出不實估價單、收據等向承保產險公司協商，主張應賠付灌水過的單據金額，並指派屬集團成員身著黑衣、黑褲前往各保險公司營業處所，暗示為黑幫成員，要求產險公司接受協商，並依照所提單據出險，初估詐得保險金600餘萬元。

檢察官訊問後，劉男涉犯以刑法偽造文書、共同詐欺取財、組織犯罪條例，且犯罪嫌疑重大，有串證、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘周姓手下等4人則分別諭知3到12萬元不等交保，吳姓共犯限制住居，其餘人則請回。

牛埔幫老大劉泰銘（前中）組成汽車保險詐團，持不實單據辦理理賠施壓產險公司出險，詐領保險金600萬餘元，遭新北地檢署聲押獲准。圖／聯合報系資料照片
牛埔幫老大劉泰銘（前中）組成汽車保險詐團，持不實單據辦理理賠施壓產險公司出險，詐領保險金600萬餘元，遭新北地檢署聲押獲准。圖／聯合報系資料照片

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