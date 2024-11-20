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警政監林明佐涉貪 他再找重量級「前檢察長律師」辯護

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局三線二星前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控洩密九州博弈集團涉貪4451萬元，林5月被搜索羈押至今，他先是找來同為警察大學畢業後考上檢察官轉任的律師宋重合辯護，近期又委任前檢察長轉任的重量級律師朱兆民，未來法庭攻防值得關注。

朱兆民是司法官訓練所第22期結業，曾歷任桃園、新北地檢檢察長，法務部保護司長，過去更曾偵辦拉法葉案、獵雷艦採購案，2022年還被基層檢察官票選為檢察總長人選第4名，可見他在檢察界聲望極高。

朱同年因70歲屆齡退休，同年找來法務部前法律司長邱美育、最高檢察署特偵組前檢察官越方如成立律師事務所，另朱也擔任人工智慧法律國際研究基金會董事長。

此外，朱兆民私底下專精茶葉，還有「茶博士」之稱，其鑽研茶葉超過30年，自喝茶、品茶、茶道甚至對於茶種都精通，擔任檢察長期間不少基層檢察官都喝過他泡得一手好茶。

因林明佐是警察大學60期畢業，他5月遭檢廉搜索、法院收押，當時找來學弟、同為警大畢業的宋重和擔任辯護人，宋警大畢業後另考上司法官特考，第41期結業後分發後曾任金門、新竹地檢署檢察官，後轉任律師，目前同時也在警大刑事警察學系擔任助理教授。

另外，宋重和也曾擔任東元集團旗下聯昌電前董事長黃育仁的律師，就黃被控任內簽署假和約將1.5億元匯往國外第三人帳戶涉及非常規交易辯護。

台中地院10月9日首度開庭傳訊林明佐時，法官諭知檢察官起訴他林貪汙、洩密及組織等6項罪嫌，林只坦承名下2117萬元涉犯貪汙公務員財產來源不明罪嫌，其餘「一概不認罪。」另就法官詢問幾項問題，林也顯露不耐煩，甚至當庭直接嗆法官「前後邏輯有問題啊！」

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照
朱兆民。圖／報系資料照
朱兆民。圖／報系資料照

司法官 律師 檢察官

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