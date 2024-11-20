分租廠房鬧人命...74歲翁狠砍舊識致死 判17年還怨「等於死刑」

五金配件工廠老闆葉榮華不願再分租廠房給陳姓舊識，陳去年帶著6瓶啤酒與檳榔登門，並辱罵穢語，葉拿出水果刀嗆「你再罵得難聽，我真的會刺你。」接著回房服用降高血壓藥，但陳罵不停。葉拿刀朝陳左胸刺下，拔刀後再刺入他左臉，陳身亡。新北地院國民法官判葉17年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

74歲的葉榮華3個兒子都已經近50歲、成家立業。葉與陳姓死者（56歲死亡）不僅相識多年且為同行，兩人原本交情不錯，葉在新北市五股區凌雲路開業，還將三分之一的面積分租給陳，因陳常酒後鬧事，雙方漸生嫌隙。葉不堪其擾，不願再分租。

去年5月13日下午5點45分，陳騎機車到工廠找葉翁吵架，雙方爆發肢體衝突。過程中，陳不僅揚言要讓葉的生意做不下去，還以三字經、五字經辱罵葉。葉以右手反握持水果刀，由上往下朝陳的胸部偏左刺入，陳因顏面部、心臟、肺動脈幹銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血而死亡。

新北地院國民法官庭審理認為，陳姓死者本來是與葉榮華面對面坐在廠房神明廳旁的桌前，陳以台語對葉辱罵後，葉拿起桌上的水果刀說「你再罵得難聽，我真的會刺你。」隨後將水果刀放進口袋，進房間吃降高血壓藥再出來。

陳嗆「我就是不怕死，那你要怎樣？」並往工廠大門停機車的地方走，葉追上前，陳又咒罵，結果慘死刀下；那把刀脫離成兩段，剩下刀柄在葉手上。

國民法官庭認為葉身高約170公分，但陳只有165公分，卻拿刀往陳脖子下方胸前部位刺入，位置就在心臟處，智識正常的人都知道那是維持生命機能的重要臟器，認定他有殺人直接故意與確定故意。葉榮華辯稱只是傷人，且水果刀只有往陳的胸部刺1刀，沒刺臉。

國民法官庭認為被害人當天沒有帶凶器，只是帶著6瓶啤酒與檳榔上門，且在瀕臨死亡之際，葉還用腳踹踢了被害人二次，手段凶殘。葉於1979年間因犯殺人未遂罪，被判刑6年，執行3年後出獄，再犯本案，也被國民法官庭認為沒將法律看在眼裡。因葉自首，符合減刑規定，但葉僅願意賠償死者家屬30萬元，對方無法接受，國民法官庭判17年徒刑。

檢方和葉皆上訴，高院開準備庭時，葉便說「判我17年等於判我死刑」，稱自己等不到那個時候，他一再強調「只想給他教訓」。葉強調只有插胸部1刀，沒有刺臉，但陳意外死亡。