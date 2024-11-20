台中男綁有錢鄰居索500萬 藏大陸19年落網 二審今減刑

台中市陳姓男子在20年前見經營機車行鄰居資力頗豐，綁走鄰居後向家屬勒贖500萬元，陳將鄰居留置空屋，陳藏匿大陸，但鄰居掙脫脫困未付款，陳在中國大陸當廚師19年，去年返台才落網，一審判陳8年6月，二審今審結，刑部分撤銷，改判7年10月。

檢警調查，陳男缺錢花用，覬覦經營機車行陳姓鄰居的財富，竟找來身分不詳綽號「大頭」男子，在2004年9月23日到駕駛轎車到車行，向鄰居佯稱有機車停在都會公園需前往修理，請對方上車一同到場，鄰居不疑有他答應。

鄰居被載到西屯路3段甘露寺旁空地被逼下車，陳男還說「難為你了，現在手頭比較緊，想向你拿一些錢」，隨後綽號「大頭」男子拿童軍繩綁住鄰居手，再以膠帶封眼、嘴，再把鄰居載到沙鹿區紅竹巷一處廢棄屋留置，鄰居掙脫後自行返家。

陳男犯案後即搭機前往香港，但不知鄰居已脫困，陳犯案隔天才致電鄰居家，恫嚇「你弟弟現在在我們手中，要準備500萬元才能讓他平安回家」，提供1個大陸北京交通銀行帳戶，雙方討價還價後，將贖金降到100萬元。