台北車站前汽車追撞公車2駕駛受傷 公車幸無乘客

台北市近日陰雨連綿，台北捷運台北車站出口今天清晨發生汽車追撞公車事件，34歲張男不明原因撞上停靠區內公車後車尾，所幸公車上無乘客，僅2名駕駛受傷，肇因待查。

台北市警察局中正第一分局今天清晨5時55分獲報，指轄內忠孝西路一段、捷運台北車站M5出口前發生公車遭撞事故，立即派員到場處理。

經調查了解，34歲張男於案發時駕駛自小客車沿忠孝西路一段向西行駛，不明原因突然撞上前方公車停靠區內的公車後車尾，造成52歲陳姓男駕駛頭臉撞傷及四肢擦挫傷，隨即協助送中興醫院治療；所幸，案發時公車上並無乘客。

警方目前已排除陳男酒駕，但肇事張男因無法實施酒測，已報請檢察官核准抽血檢驗中，其生命跡象穩定，無生命危險；確切肇事原因，待後續調查釐清。