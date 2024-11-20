前警政監林明佐涉貪4451萬 2度求交保都被駁...再押2月

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，涉嫌和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，又與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居，洩密貪汙高達4451萬元，林被查獲收押至今；林兩度聲請具保停押，台中地院以他有逃亡、串滅證可能，裁定再延押2月，可抗告。

台中地檢今年5月搜索林明佐聲押獲准，8月起訴移審後法院持續羈押，林明佐曾主張自己罹患脊椎腫，向法院聲請停止羈押被駁回，因院方羈押期屆滿，他再次聲請具保停押。

台中地院指出，11月12日訊問林明佐後，林坦承貪汙治罪公務員財產來源不明罪，但否認同條例違背職務收賄罪、組織犯罪公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪，及洩密、洗錢等罪嫌，但林涉犯以上罪嫌都有檢方起訴卷證可佐，足認其嫌疑重大。

中院說，考量林涉犯違背職務收賄罪為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有伴隨逃亡之虞，且林證詞和其他被告有許多出入，且避重就輕，仍須交互詰問、對質，另林也坦承有刪除手機和同案被告徐培菁的對話紀錄，若未予羈押禁見，難保無串、滅證可能，裁定11月23日起延長羈押2月。

林明佐聲請主張，他只認識陳政谷、徐培菁，其他同案被告都與他無關，且自己涉洩密部分，相關證人都是警界人士，但本案已經媒體大肆報導，相關證人自無可能再和他聯繫，也無串證可能，自己偵查中主動提交手機、平板密碼，證物已查扣無滅證可能。

林也主張，他因疾病羈押中已需輪椅移動生活無法自理，他亟需開刀或長時間靜養等醫療資源，並無逃亡之可能，且看守所提供醫療資源不足以照護他基本健康需求，為了有效治療請求具保停止羈押、解除禁見。