快訊

快搶！iPad mini 7蘋果官網突襲開賣 網曝這平台還加碼贈品掀果粉跳槽

「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周完成懲處謝宜容 移送監院檢調

12強複賽明開打 日媒分析3隊戰力：中華隊投手強、打者警戒陳傑憲

台鹽綠能陳啟昱傳捲款逃往菲國 南檢查證中全力追緝

中央社／ 台南20日電

台鹽綠能前董事長陳啟昱涉及光電弊案遭通緝，媒體報導陳啟昱已捲款逃往菲律賓；台南地檢署今天表示，專案小組查證中，全力追緝。

媒體報導，陳啟昱無保請回隔天就偷渡到菲律賓，名下逾新台幣1億元資產幾已提領或匯出，這些錢疑透過交往酒店小姐協助匯出；但因陳啟昱學生時代是登山高手，也不排除放出假消息誤導，其實是藏匿於山區。

南檢表示，陳啟昱案連總統賴清德也很關心，專案小組正在查證，全力追緝陳啟昱。

南檢偵辦台鹽綠能公司光電弊案，10月23日聲押陳啟昱，台南地方法院24日認定犯罪嫌疑不足請回，南檢25日提起抗告，台灣高等法院台南分院28日撤銷原裁定，發回地院更裁

台南地院原訂10月31日召開羈押庭，因颱風康芮來襲，台南市與高雄市停班停課，庭期順延至11月1日，但陳啟昱未到庭，地院行文橋頭地檢署代行拘提未果，南檢也於11月4日發布通緝，迄今未逮獲，陳啟昱顯已逃匿，地院無從訊問被告，因此駁回南檢聲押。

南檢偵辦台鹽綠能光電弊案聲押5人，除陳啟昱未到庭遭到通緝，台鹽綠能前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人4人，已先後遭台南地院裁定羈押禁見。

台南 台鹽綠能 通緝

延伸閱讀

陳啟昱帳戶逾億現金全領光 酒店「御姐」小三疑暗助海外洗錢

【重磅快評】陳啓昱落跑中 賴清德已遙指2026

【重磅快評】清德宗詔令綠貪層級方向 司法監察領旨！

陳啓昱逃亡有人助？李彥秀：賴清德的呼籲恐針對影武者

相關新聞

警政監林明佐涉貪 他再找重量級「前檢察長律師」辯護

刑事局三線二星前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控洩密九州博弈集團涉貪4451萬元，林5月被搜索羈押至今，他先是找來...

分租廠房鬧人命...74歲翁狠砍舊識致死 判17年還怨「等於死刑」

五金配件工廠老闆葉榮華不願再分租廠房給陳姓舊識，陳去年帶著6瓶啤酒與檳榔登門，並辱罵穢語，葉拿出水果刀嗆「你再罵得難聽，...

台中男綁有錢鄰居索500萬 藏大陸19年落網 二審今減刑

台中市陳姓男子在20年前見經營機車行鄰居資力頗豐，綁走鄰居後向家屬勒贖500萬元，陳將鄰居留置空屋，陳藏匿大陸，但鄰居掙...

前警政監林明佐涉貪4451萬 2度求交保都被駁...再押2月

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，涉嫌和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，又與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培...

高雄2女愛上同1男調人馬帶刀談判 10人衝突3受傷

高雄市鼓山區今天凌晨發生持刀傷人，2女子因感情糾紛相約談判，雙方各找人當靠山，不料，談判破裂起衝突，混亂中2名男子遭殺傷...

駕駛稱吃檳榔三度要漱口警不理 法官撤了36萬拒酒測罰款

陳姓男子去年在彰化縣田中鎮開小貨車左轉沒打方向燈被警方攔下，警方並以他消極不配合酒測，連開2張紅單，他分別被罰1200元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。