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高雄2女愛上同1男調人馬帶刀談判 10人衝突3受傷
高雄市鼓山區今天凌晨發生持刀傷人，2女子因感情糾紛相約談判，雙方各找人當靠山，不料，談判破裂起衝突，混亂中2名男子遭殺傷。4小時後警方逮捕雙方10人到案，全案依傷害、妨害秩序罪嫌查辦中。
據了解，夏姓女子（23歲）與蔡姓女子（24歲）同喜歡1名男子，發生感情糾紛，今天凌晨2時許，各約人手到鼓山區美術東二路談判，但是談判不成起衝突，挺蔡女的王姓男子（35歲）、陳姓男子（26歲）在衝突中遭對方殺傷，王背部和手掌各遭劃傷1刀、陳手臂也中1刀，雙方4輛車馬上駛離。
警方據報到場，現場僅剩王男與蔡女2人，員警發現王男身上有刀傷，現場又找到疑水果刀鞘，但王男不說明受傷原因，經送聯合醫院治療，暫無大礙。
事後警方調閱相關監錄系統畫面，至今天清晨6時，找到夏、蔡2女雙方共10人，包括挺蔡女而受傷的王男及陳男，以及夏姓女子和挺夏女而受傷的郭姓男子（41歲）到案。
據調查，蔡女得知夏女介入感情，在網路「肉搜」到夏女，連月找夏女談判，雙方才約人馬今天凌晨碰面，談判中起衝突。全案依傷害罪、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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