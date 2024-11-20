「失聯33年母親」需協助安置 孩子聲請「放生」獲准

有對兄弟因故從小住外公家，34年前父母離異便跟著爸，媽不僅失聯還有新家庭，成年後曾試圖聯繫遭無情拒絕，詎料，接獲桃園市社會局要求出面安置陌生的媽媽，孩子向桃園地院聲請免除扶養義務，獲法官裁定准許並須負擔程序費用。

這對兄弟聲請，媽媽從兄弟倆年幼時就很少回家，直到1990年2月間，父母離婚，之後媽媽就不曾給付扶養費用，也很少探望他們，弟弟成年後，雖曾試圖修復母子倆關係，但媽媽卻傳訊表示「不想再知道你們兄弟的任何訊息、很久以前就不是你媽媽了」等語，造成孩子心理陰影，媽媽不僅長期未盡扶養義務，也多年未曾與他們聯絡，長期處於感情疏離狀態。

兄弟表示，多年來在無親子互動關係下，突然接獲桃園市政府社會局促請他們出面處理，協助安置媽媽或照顧媽媽生活需求等事宜的函文，如果強迫他們負擔對媽媽的扶養義務，會有失公平。因此，他們希望法院能裁定完全免除他們對媽媽的扶養責任，即便無法完全免除，也希望法院能夠減輕責任。

媽媽在社工陪同出庭，社工陳述媽媽目前被桃園市政府安置，安置費用由社會局先行墊付。她對於兄弟倆聲請免除扶養義務的主張，不爭執也沒有意見，同時也同意能免除兄弟倆對她的扶養義務。

民事庭法官根據兄弟倆提出的戶籍謄本、弟弟多年前與媽媽試圖聯繫，卻遭拒絕的簡訊擷取畫面，以及桃園市政府社會局函影本佐證，同時參考兄弟倆父母於1990年2月21日離婚後，媽媽先於1992年1月20日再婚，爸爸也於同年3月25日再婚的紀錄，可知兄弟倆的父母於他們年幼時，早已離婚並分別重組家庭。

爸爸到庭證稱，與前妻離婚前，兄弟倆就是外公照顧，有給外公扶養費，假日會接兄弟返家，如果孩子臨時生病，也都是他帶孩子去看醫生，前妻在他們離婚前就跑到外面很少回來，從弟弟5歲左右，前妻開美髮店期間，晚上經常去桃園唱卡拉OK，收店後換到曼都工作，之後更少回家，前妻當時一直鬧離婚，他在離婚後，陸續將兄弟倆帶回，再婚後和現任妻子一起照顧，前妻沒給過費用，有同意可以來看孩子，但她沒來過。

法官認為，兄弟倆的媽媽在孩子成年前，依法負有扶養義務，本不因離婚受影響，但媽媽自孩子年幼起就未盡扶養義務，與孩子的爸離婚後也沒付扶養費，更沒給孩子們其他關照，可知媽媽在孩子成年前，無正當理由未盡自己對孩子的扶養義務，且情節重大，實質上已無親子互動，如果現在仍要求兄弟倆負擔扶養義務，對他們造成過大負擔或壓力，是勉強他們做出不合理承擔，有違一般公平原則和事理衡平的精神。