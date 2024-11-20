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虐兒泡熱水致死 父判16年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市徐姓男子去年涉凌虐6歲兒子致死，國民法官重判徐16年，二審今宣判，仍判16年。圖／本報資料照
台中市徐姓男子去年涉凌虐6歲兒子致死，國民法官重判徐16年，二審今宣判，仍判16年。圖／本報資料照
台中徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線毆打六歲兒子、逼赤裸罰站，還要兒泡在熱水塑膠箱「加速退瘀」，男童因橫紋肌溶解溺斃，一審國民法官認定是「凌虐致死」，判刑十六年。徐上訴辯稱「只是管教」、非凌虐，且退瘀有「醫學根據」，二審昨改以傷害致死罪論處，但刑度不變。

台中高分院指出，徐雖否認凌虐，不過男童的確因傷害、凌虐導致下背部大面積出血，引發橫紋肌溶解症，造成浸泡溫熱水時失能，溺水窒息死亡，事證明確。

二審認定徐涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死罪、對未滿十八歲人施以凌虐致死罪，從重以對兒童傷害死罪論處，一審認事用法有誤。徐有多次家暴紀錄，無視男童年幼，動輒以管教為由，傷害、凌虐男童，犯後否認犯行，審酌涉案情狀，判刑十六年，仍可上訴。

徐在二審審理時否認凌虐致死。律師稱，徐雖逾越管教範圍，但沒有「殘忍而不人道」，用意也是管教小孩，不構成刑法「凌虐」，一審認定沒有具體論述有何違反人道的要件，判決理由不完備、認事用法違誤。

律師也說，加速退瘀在醫學上有相關根據，一審卻認定是凌虐，違反經驗法則，且男童死亡結果與徐的行為是否有因果關係，卷證也無法證明。

一審國民法官今年四月審理時，檢辯雙方爭執焦點在徐的犯行是「凌虐致死（十年至無期）」還是「過失致死（五年以下）」，檢方陸續傳喚中國醫藥大學兒童醫院醫師、解剖法醫、學校教師，徐的同居人、徐母等人出庭，最後認定徐犯凌虐致死罪。

台中市徐姓男子去年涉凌虐6歲兒子致死，國民法官重判徐16年，二審今宣判，仍判16年。圖／本報資料照
台中市徐姓男子去年涉凌虐6歲兒子致死，國民法官重判徐16年，二審今宣判，仍判16年。圖／本報資料照

國民法官 醫學

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