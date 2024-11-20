聽新聞
0:00 / 0:00
虐兒泡熱水致死 父判16年
台中徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線毆打六歲兒子、逼赤裸罰站，還要兒泡在熱水塑膠箱「加速退瘀」，男童因橫紋肌溶解溺斃，一審國民法官認定是「凌虐致死」，判刑十六年。徐上訴辯稱「只是管教」、非凌虐，且退瘀有「醫學根據」，二審昨改以傷害致死罪論處，但刑度不變。
台中高分院指出，徐雖否認凌虐，不過男童的確因傷害、凌虐導致下背部大面積出血，引發橫紋肌溶解症，造成浸泡溫熱水時失能，溺水窒息死亡，事證明確。
二審認定徐涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死罪、對未滿十八歲人施以凌虐致死罪，從重以對兒童傷害死罪論處，一審認事用法有誤。徐有多次家暴紀錄，無視男童年幼，動輒以管教為由，傷害、凌虐男童，犯後否認犯行，審酌涉案情狀，判刑十六年，仍可上訴。
徐在二審審理時否認凌虐致死。律師稱，徐雖逾越管教範圍，但沒有「殘忍而不人道」，用意也是管教小孩，不構成刑法「凌虐」，一審認定沒有具體論述有何違反人道的要件，判決理由不完備、認事用法違誤。
律師也說，加速退瘀在醫學上有相關根據，一審卻認定是凌虐，違反經驗法則，且男童死亡結果與徐的行為是否有因果關係，卷證也無法證明。
一審國民法官今年四月審理時，檢辯雙方爭執焦點在徐的犯行是「凌虐致死（十年至無期）」還是「過失致死（五年以下）」，檢方陸續傳喚中國醫藥大學兒童醫院醫師、解剖法醫、學校教師，徐的同居人、徐母等人出庭，最後認定徐犯凌虐致死罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言