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殺女友分屍 菲移工判無期徒刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園中壢一名菲籍移工蜜雀兒，去年7月間與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處起口角，竟遭馬克勒頸持刀揮砍，大量出血死亡，然而馬克竟將她開腸剖肚，甚至將部分臟器沖入馬桶，隨後偷走提款卡。記者周嘉茹／翻攝
桃園中壢一名菲籍移工蜜雀兒，去年7月間與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處起口角，竟遭馬克勒頸持刀揮砍，大量出血死亡，然而馬克竟將她開腸剖肚，甚至將部分臟器沖入馬桶，隨後偷走提款卡。記者周嘉茹／翻攝
菲籍移工蜜雀兒去年七月與交往二年的同鄉男友馬克，在桃園中壢租屋處口角，遭對方勒頸、持螺絲起子猛刺胸腹部死亡，馬克將她開腸剖肚，部分臟器沖入馬桶

桃園地院國民法官庭昨天審理，依殺人罪判馬克無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方調查，去年七月馬克與蜜雀兒在租屋處因感情問題爭吵，馬克掐勒女友頸部，拿一字型螺絲起子猛刺她腹、胸等處，蜜雀兒大量失血死亡。

馬克犯案後，將蜜雀兒屍體拖至廁所沖洗血跡，用廚房的切肉刀將女友分屍，把多個臟器切割後沖入馬桶，再取漂白水沖淋屍體，試圖毀壞屍體，犯案後偷走蜜雀兒的皮夾及手機。

桃院國民法官庭昨審理，公布有關馬克的量刑前社會鑑定報告，馬克犯案後認為自己僅需關四至五年，鑑定報告中分析他缺乏同理心，無明顯悔意，低度矯正教化可能、低度再社會化合理期待、高度再犯風險。

馬克則說，犯案後曾夢到蜜雀兒想殺他，這段時間常祈禱天主原諒，當庭啜泣，向蜜雀兒的家人道歉。被害家屬痛哭，要求判馬克死刑。

國民法官庭審酌，馬克僅自認與蜜雀兒有感情糾紛，即下手剝奪對方生命，手段冷血殘酷；馬克成長歷程雖偶有不順，但與一般人生命歷程無特殊差異，他雖坦承犯行，不過未與被害人家屬和解。

馬克支解蜜雀兒企圖滅跡，屍體嚴重損壞，犯後又竊取被害人財物，殺人罪部分處無期徒刑，褫奪公權終身；損壞屍體罪處四年六月徒刑；竊盜處四月得易科罰金之刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。

國民法官 屍體 馬桶

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