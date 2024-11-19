桃園移工狠殺女友開腸剖肚「臟器沖馬桶」 殺人罪處無期徒刑

桃園中壢一名菲籍移工蜜雀兒去年7月間與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處起口角，遭馬克勒頸持刀揮砍死亡，馬克殺紅眼將她開腸剖肚，甚至將部分臟器沖入馬桶，檢方依家暴殺人罪嫌起訴；桃園地院今開國民法官庭審理，依犯殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方今開庭公布有關馬克的量刑前社會鑑定報告，經檢驗馬克過去有賭博惡習，因此與蜜雪兒因金錢糾紛出現嫌隙，馬克過去與異性相處長期有問題，對母親依賴性高，而馬克認為母親有不正當男女關係，因此馬克得知蜜雪兒移情別戀後，感到被背叛、欺騙憤而殺害對方，同時帶有對母親的恨意。

鑑定報告指出，馬克犯案後認為自己僅需關4至5年，至今仍缺乏同理心，無明顯悔意，低度矯正教化可能及高度再犯風險，蜜雪兒家屬則表示事發後一年多仍難以接受事實，希望對馬克求處死刑。

對此其辯護人說，馬克過去的工作表現中主管給予肯定，在菲律賓沒有犯罪紀錄，生長過程中遭父母欺騙，而與蜜雪兒的相處過程中感到自尊心受損、金錢糾紛等。馬克則說，犯案後在看守所期間曾夢到蜜雪兒想殺他，現在知道自己的犯行很嚴重，這段時間常祈禱天主原諒他，並當庭啜泣與蜜雪兒家人道歉，被害家屬則當庭痛哭失聲，無法自己。

歷經全天審理，桃園地院今傍晚宣判，馬克對犯罪事實坦承不諱，佐以檢察官提出的各項事證，被告所為構成刑法第271條第1項之殺人罪、刑法第247條第1項之損壞屍體罪、刑法第320條第1項之竊盜罪。

馬克犯殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯損壞屍體罪，處有期徒刑4年6月。又犯竊盜罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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