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郭賴獨立參選正副總統 彰化連署書收購價300元？4人被提公訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

郭台銘、賴佩霞2023年9月17日申請登記為總統副總選舉被連署人，彰化縣議會黃姓秘書同月12日告知連署有手續費，鹿港鎮農會張姓理事長夫婦及員工期約賄賂為郭、賴連署。彰化地檢署偵結，依違反總統總統選舉罷免法把4人提起公訴。

起訴書指出，郭、賴爭取獨立參選，申請登記為被連署人，中選會9月18日公告被連署人名單，郭、賴須自同月19日的45天內提出超過28萬9667分連署書，方能通過參選門檻。

彰化縣議會黃姓秘書9月12日，以通訊軟體LINE告知鹿港鎮張姓理事長：「早安，郭台銘聯署9月19日開始，有給付手續費，一百份為單位，麻煩幫忙。」張回覆：「OK」、「時機歹歹加減賺！什麼時候會去郭議員服處」等語，之後張與蔡姓妻子、陳姓目共同對連署人行求、期約賄酪，使們為特定被連署人連署。

張姓理事長向陳姓員工表示，參與連署者每分連署書可獲350元之對價。蔡婦請託弟弟協助進行郭台銘連署活動，並以通訊軟體LINE傳訊息給弟弟：「連署用的，一人有300可拿，最好紙本」等語。

員警據報後，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，11月22日查獲張姓理事長聯絡陳姓員工價購連署書的手機，因而循線查獲以上情節。

張姓理事長、蔡婦、陳姓員工警詢及偵查中，坦承全部的犯罪事實。縣議會黃姓秘書坦承LINE張姓理事長等通訊軟體上的對話，惟矢口否認有何期約連署的犯行，辯稱他與張姓理事長是在討論連署站成立後工作費的事情，不是討論連署書的事情。

多名證人有的證稱談到連署，沒被告知參與連署可獲報酬等事實，有的證稱每分連署書可獲300元至350元不等報酬。

彰化地檢署偵結，認黃姓秘書、張姓理事長夫婦及陳姓員工對不同的連署人分別有行求、期約賄賂之犯行，惟因均在同一次連署活動所為，應論以集合犯，以對連署人期約賄賂罪論處，依違反總統總統選舉罷免法把4人提起公訴。

彰化縣議會黃姓秘書、鹿港鎮農會張姓理事長夫婦及陳姓員工，被彰化地檢署依違反總統總統選舉罷免法提起公訴。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議會黃姓秘書、鹿港鎮農會張姓理事長夫婦及陳姓員工，被彰化地檢署依違反總統總統選舉罷免法提起公訴。記者簡慧珍／攝影

彰化 連署書 郭台銘

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