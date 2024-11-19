東部資源不足更生保護一樣 法務部：更彰顯司法關懷
法務部長鄭銘謙今與更生保護會及犯罪被害人保護協會董事長、台灣高檢署檢察長張斗輝出席關山慈濟醫院馨生保護據點揭牌活動，訪視更生創貸個案。鄭說，感謝關山慈濟醫院無私協助及參與，讓台東地區的馨生保護工作更加在地、多元及完善。
出席活動的還有花蓮高分檢檢察長洪培根、保護司副司長林秀敏，以及台東地檢署檢察長柯宜汾。
鄭銘謙表示，推廣馨生人保護服務是法務部與犯保協會的重點工作，犯保協會已在全國設置約30處馨生保護據點，希望透過多功能、符合在地需求與特色的保護據點，提供馨生朋友們可以放鬆暢談、喘息療癒的安全港灣。
鄭銘謙也前往關懷更生創業貸款個案「阿武」開設的農產運銷合作社，嘉勉「阿武」迷途知返，展現勇氣和毅力，以行動改變自己，更在創貸事業穩定後，積極回饋社會，從受助者轉換成助人者。
法務部表示，台東地檢署、更保台東分會團隊在東部資源相對不足的情形下，還是戮力投入及付出，提供更生朋友所需的服務與協助，協助重返社會，邁向穩定的生活，更彰顯司法保護全面關懷的精神。
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