廚師碰了闆娘的背 老闆「忍一天」醋勁爆發持刀狠砍判刑

台北市吳興街「泰緬姊妹小館」餐廳今年5月發生情殺事件，翁姓業者疑不滿邵姓妻子的背部遭王姓廚師觸碰，持榔頭、菜刀猛砍導致王頭、手部多處刀傷，台北地院審理，依重傷未遂罪判翁有期徒刑1年10月，緩刑5年，不得接近被害人。可上訴。

2024年5月24日上午，王姓廚師在店內送餐、端菜，疑不慎碰到邵女的背部，翁看見，認為老婆被人「吃豆腐」，懷恨一天多；25日晚間，翁帶榔頭到店裡朝王揮打，再拿起菜刀、榔頭砍殺王，王反應不及，頭、手被砍多處受傷。

王送醫救治後幸無大礙，警方隨後逮捕翁，移送台北地檢署偵辦，檢方依殺人未遂、傷害罪對翁聲押禁見獲准，翁後來被起訴。

翁否認犯重傷未遂罪，只承認普通傷害罪。他說，他與王是本來是朋友關係，因妻子被摸醋勁大發，25日晚間7時購買榔頭，再去餐廳廚房高舉榔頭由上而下朝王敲擊3下，之後拿出菜刀揮砍王2刀。

法官認為，翁主觀上具重傷不確定故意，傷害危及王的身體或健康，幸經及時送醫救治，王目前頭部傷勢已康復，但手部的傷已影響日常生活及工作，翁成立重傷未遂罪。