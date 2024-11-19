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評議簿保存10年 即使「法官一致決」37死囚仍有其他理由可救濟

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

憲法法庭9月20日判決大幅度限縮適用死刑的要件，立委今透露37名死囚中至少有30件死刑定讞評議簿因超過保存年限而被銷毀，無法證明法官一致決，勢必得提非常上訴。據了解，最高法院評議簿依規定保存年限為10年，屆期後將依程序銷毀。

憲法法庭今年度憲判字第8號第6、13項主文指出，法院判決死刑必須經「合議庭法官一致決」，而37名死囚中，除了有證據證明確定終局判決是以一致決作成者之外，各得請求檢察總長提非常上訴，檢察總長也可依職權提非常上訴。

據悉，最高檢察署已向最高法院調閱37名死囚的相關資料，持續根據憲法判決意旨，研議每名死囚是否符合非常上訴條件，但涉及死囚個人權益保障，最高檢並未對外透露審核進度。

至於評議簿保存年限，機關檔案分為永久、定期保存，檔案局有相關基準表可供機關依循，而最高法院確定終局判決評議簿依法院類基準表屬於「定期保存」，年限為10年，屆期後將依程序銷毀，也就是說判決死刑定讞超過10年的死囚，評議簿皆有可能被銷毀。

然而，除了一致決的限制外，憲法法庭對於判決死刑還設下精神障礙、心智缺陷者不得科處死刑、只適用犯罪情節最嚴重之罪、第三審要強制辯護、第三審應經言詞辯論等重重關卡，因此即使評議簿未被銷毀，死囚若認為自身犯罪情節不是「最嚴重」的，也能請求檢察總長提非常上訴，意即37人均有可能獲得救濟。

死囚沈岐武、林旺仁、林于如因確定判決認定有程度不一的精神障礙，修法前不得執行死刑；死囚陳憶隆、黃春棋確定判決適用的是修正前刑法第348條，唯一法定刑是死刑，此條已被憲法法庭宣告違憲，因此兩人確定可以請求檢察總長提非常上訴，檢察總長也可依職權提起非常上訴。

死囚蕭新財、楊書帆、陳文魁、鄭武松、劉華崑、張嘉瑤、呂文昇的確定判決，適用刑事訴訟法第388條規定，因未明定第三審審判強制辯護制度，被憲法法庭宣告部分違憲。沈岐武確定終局判決適用的刑事訴訟法第389條第1項規定，因未明定第三審應行言詞辯論才能判決死刑，也被憲法法庭宣告違憲，以上8人都可以請求檢察總長提非常上訴。

不過，部分死囚除死刑條文以外，還有以其他法律有違憲之虞聲請釋憲，法務部受限於自行制定的執行死刑規則，但凡聲請非常上訴、再審及大法官釋憲程序等，救濟程序終結前不得令准，短時間內恐也沒有死囚面臨槍決的問題。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

憲法法庭 死刑 死囚

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