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進軍印尼不符伊斯蘭認證 胖老爹炸雞遭認定違約判賠700萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中發跡的胖老爹連鎖店有多家門市，王姓業者花600萬元簽約打算進軍印尼開分店，未料因炸粉、醃漬香料不符當地伊斯蘭清真認證求償900萬元，胖老爹雖主張無缺失，法院認為其未注意認證效期導致違約，連同違約金等判胖老爹應給付王700萬元，可上訴。

王主張，他為到印尼經營炸雞店，2019年5月8日和胖老爹炸雞、胖老爹國際控股公司簽立「商標授權暨經營管理技術移轉契約」依約應授權商標並移轉技術給他，且印尼是伊斯蘭教國家，飲食上有特殊限制，因此契約第六條約定技術轉移，他也已付600萬元給胖老爹。

王表示，他經營後發現炸雞的炸粉、醃漬香料，因欠約且沒取得印尼伊斯蘭清真官方認證憑據，導致貨品無法進入印尼，但該認證依約本應由胖老爹履行，但胖老爹卻另以他由胡亂唐塞、欺瞞，經催促仍不願正視解決，因而發函主張終止契約，請求胖老爹返還600萬元權利金、300萬元違約金。

胖老爹公司抗辯稱，供應的原物料是配合廠商振芳公司提供，振芳就該等物料向「社團法人台灣清真產業品質保證推廣協會」（THIDA）提出認證，該會是全台唯一獲印尼伊斯蘭學者理事會（MUI）認可的發證單位，該產品符合阿拉認證標準核發證書。

胖老爹說，2019年依王指示將炸粉、部分物料處口至廣東，12月王再指示將部分出口至印尼，但王沒去海關領貨，2020年又訂購醃漬粉要求寄到新北三重，其中都未要求直接出貨至印尼，負責人還飛到印尼泗水協助王選擇當地拉拉油、炸粉完成技術指導，認為沒有缺失。

台中地院查，雙方2019年5月8日簽約，當時胖老爹就醃漬粉部分有提供伊斯蘭清真認證證書，但有效期限僅至2020年2月24日，後來王發函解約時，因THIDA證書已失效，這段期間胖老爹也未就契約提出伊斯蘭清真認證給王，顯已違約。

法院指出，雙方契約明訂「乙方同意提供經伊斯蘭清真認證的炸粉、醃漬粉、油品廠商聯絡方式予丙方」，該契約是常態性履行義務，胖老爹也未審慎注意提供的清真認證有效期限，以及印尼清真認證法全面實施後，所有食品將面臨清真認證問題，導致後來未能適時提供清真認證給王。

法院認為，胖老爹收600萬元權利金後未依約持續提供約定的對待給付，並考量胖老爹未能提供有效清真認證，但當時適逢社團法人台灣清真產業品質保證推廣協會（THIDA）無法取得印尼清真認證局（BPJPH）認許的空窗期，違約金應以100萬元適當，判胖老爹應給付王700萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

伊斯蘭 印尼 胖老爹

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