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余天女婿陳鑒判2年還緩刑 林國春痛批：比車手判的還輕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

擔任車手頭被逮的余天女婿陳鑒，新北地院合議庭考量他坦承犯行，判刑2年並宣告緩刑5年，當庭支付165萬元和解獲得被害人原諒。但1名遭560萬的陳姓被害人向議員陳情表示根本沒有和陳鑒及詐騙集團和解，一毛都沒拿到，但法院竟讓陳鑒輕判。

新北市議員林國春接獲陳姓男子陳情，陳男表示日前他在臉書上面誤信詐騙集團的股票投資廣告，陸續面交5次共560萬元。後來驚覺有異報警並與警方配合，順利逮捕收款車手及擔任車手頭的余天女婿陳鑒。

陳姓被害人憤怒的表示，法院開庭審理期間，因自己受害部分已在警局製作筆錄說明清楚，所以當法院開庭審理時自己就未再出庭。不料後來接到法院調解庭通知，才發現陳鑒等一夥人已與其他被害人完成和解賠償事宜。陳男表示當時得知時十分意外，還當庭詢問調解庭法官，他的部分為何沒提到。不料沒多久後就接到陳鑒已與被害人達成和解，因此判刑2年，緩刑5年。

陳姓被害人難過的表示，自己是身障人士賺錢不容易，年邁母親將老本交給他，但全被陳鑒等人的詐騙集團騙光。但其他受害者在調解庭都拿到賠償金，只有他一毛錢都沒有。陳男質疑陳鑒有高人指點其他被害人達成和解，所以法院才會輕判，但連收錢的基層車手都被判4年10個月，車手頭怎可判這麼輕。

新北市議員林國春痛批，這些騙子哭窮，說自己沒錢賠償被害人，卻聘請10多位律師辯護，尤其是陳鑒所聘請的大律師，居然還有前最高法院檢察官、前高等法院檢察署檢察長身分的大律師。擔任車手頭的陳鑒被抓到後判得居然比基層車手還輕，是不是背景很重要？是不是選對邊站就無風無雨高枕無憂。

林國春強調會協助被害人上訴，提供一切的法律協助，打破這種有錢判生無錢判死不合理的判決，為基層民眾爭取應該被法律保障的權益。

前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒（前），涉嫌當詐騙集團車手頭遭新北地院判刑2年、緩刑5年，關鍵在於無前科、坦承犯行及賠償被害人達成和解。(本報資料照片)
前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒（前），涉嫌當詐騙集團車手頭遭新北地院判刑2年、緩刑5年，關鍵在於無前科、坦承犯行及賠償被害人達成和解。(本報資料照片)
新北市議員林國春攙扶陳姓被害人，並表示將會協助被害人上訴。圖／林國春服務處提供
新北市議員林國春攙扶陳姓被害人，並表示將會協助被害人上訴。圖／林國春服務處提供

余天 林國春 詐騙集團 車手

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