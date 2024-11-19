女無醫師資格卻為2女醫美差點毀容 嘉院判10月
台南地區醫美診所員工宜姓女子無醫師資格，卻對2名女子施作聚焦超音波，造成臉部紅腫、留疤，台灣嘉義地方法院認宜姓女子違反醫師法，判10月徒刑、緩刑4年，全案可上訴。
根據嘉院判決書，邱姓女子、連姓女子有臉部、頸部皮膚緊實需求，去年相約到陳姓女子住處，由宜姓女子當天帶聚焦超音波系統醫療器材前往。
宜姓女子利用醫材探頭接觸連姓女子、邱姓女子臉部及下巴，施打高能量聚焦超音波，向2人各收取新台幣2萬4000元報酬，卻造成連姓女子臉部線性紅腫、凹陷疤痕合併色素沉澱等，邱姓女子臉部及頸部多條萎縮性疤痕等。
2人提告宜姓女子，警方函送法辦，台灣嘉義地方檢察署偵結指具醫師資格才可操作聚焦超音波系統，宜姓女子無醫師資格，不得執行醫療業務，依違反醫師法起訴。
嘉院審酌宜姓女子非法執行醫療業務，以賺取非法利益，更因操作不當造成兩名女子臉部留疤痕等傷勢，所犯情節嚴重，但無前科的宜姓女子坦承犯行，且與被害人達成和解，分別須賠償2人各30萬元、35萬元。
嘉院基於宜姓女子確有悔意，犯後態度佳，並考量被害人同意給予緩刑宣告意見，依違反醫師法非法執行醫療業務罪嫌，判處有期徒刑10個月，緩刑4年，全案仍可上訴。
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