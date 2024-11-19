高雄賓士男拒檢還衝撞警 手機藏槍彈上膛影片罪加一等

高雄陳姓男子去年12月駕駛賓士車違停，警方盤查時他卻趁隙逃逸，逃往小港區明義街時，還開車衝撞員警，陳男被逮後，員警發現他手機有持槍上膛影片，另外追出他私藏槍械，高雄地院審理後，今依妨害公務罪判陳男7月，槍砲則判5年2月，合併5年8月徒刑。可上訴。

鳳山分局過埤派出所員警去年12月16日深夜11時許，騎車巡邏經過鳳山區頂新五街時，發現陳男駕駛白色賓士轎車怠速違停，隨即趨前盤查。

當時陳男（40歲）只拿出行照，聲稱沒帶證件，警方示意陳「用任何一個證件都行，駕照啦，任何一方的證件還可以，健保卡，你身分證咧」，陳聲稱忘了帶，警方要陳用唸的，沒料，陳卻突然加速油門揚長而去。

警方見陳男逃逸，隨即在後方鳴笛追逐，陳駕駛賓士車逃逸約1公里，在小港區明義街攔停陳的賓士車，不料陳竟倒車撞倒警用機車，造成機車受損，警員見情況已有危害，隨即掏槍對陳大喊「我要開槍了，下來，我絕對會開槍」，陳下車被要求雙手舉高，趴下。

陳被警方掏槍舉動嚇到，趕緊說「我要蹲下，蹲下可以吧！」另查出陳男是橋頭地檢署10月發布的詐欺通緝犯，依法解送歸案，妨害公務則移送雄檢偵辦。

陳男被法辦後，今年3月又涉入其他案件被警方逮到，檢警從陳男手機中發現一部他持槍裝彈的影片，發現他非法持槍，警詢後他才坦承有把改造手槍，乖乖上繳手槍及4顆子彈。