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涉收購郭台銘選總統連署書 彰縣議會秘書遭起訴

中央社／ 彰化縣19日電

彰化縣議會黃姓秘書與鹿港鎮農會張姓理事長等人，為讓鴻海創辦人郭台銘通過參選總統連署門檻，涉嫌收購連署書，彰化地檢署今天偵結，依違反總統副總統選舉罷免法共起訴4人。

彰化縣地方檢察署起訴書指出，彰化縣議會60歲黃姓秘書與55歲彰化縣鹿港鎮農會張姓理事長2人均握有地方相當人際與資金資源，為讓郭台銘通過連署門檻，竟和張姓理事長妻子、鹿港鎮農會草港分部出納專員共同對連署人行求、期約賄賂。

黃姓秘書於去年9月中，以通訊軟體LINE傳訊給張姓理事長，告知郭台銘連署書有給付手續費，100份為單位；張姓理事長回應「OK」、「時機歹歹加減賺」。

張姓理事長透過出納專員及妻子，以每份連署書新台幣300至350元對價，向親友收購10份連署書，並於10月底前往彰化縣議會，將連署書交付予不知情的另案黃姓被告，此人為不起訴處分。

警方接獲檢舉後，由彰化地檢署檢察官指揮法務部調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局和美分局偵辦，於去年11月查獲張姓理事長用以聯絡出納專員價購連署書的手機，因而循線獲知全案。

檢方表示，被告4人對不同連署人分別有行求、期約賄賂犯行，但因均於同一次連署活動所為，應論以集合犯，以對連署人期約賄賂罪論處。

彰化縣議會上午發布聲明，對於秘書遭起訴，議會深表遺憾，並重申依法行政、守法負責立場，對任何涉及違法行為事件均採取零容忍態度；此案已進入司法審判程序，應尊重司法獨立精神，相信司法機關會秉持公正公平原則，釐清事實真相，還原事件全貌。

議會表示，在尚未有最終判決前，為維護議會運作公信力及秩序，議會已啟動內部檢討機制，並持續加強內部廉政教育，強化全體員工工作紀律與法治觀念；議會將全力配合司法調查，呼籲外界避免未經證實的揣測與不實傳言，影響司法公平性及議會聲譽。

司法 連署書

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