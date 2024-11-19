台中和平區長收589萬回扣 法官未迴避更一審仍判6年半

台中市和平區前區長林建堂因欠債、選舉開銷，將自己從約雇員提拔成清潔隊員的謝震宇當白手套，從前瞻計畫補助自來水工程收589萬元回扣，一審被依貪汙罪判6年6月，上訴二審卻發現一審法官未迴避撤銷發回，更一審以林損害和平區民利益，仍判他6年6月，可上訴。

林建堂（66歲）曾因賣官、背信2020年5月遭懲戒法院撤職、入監。他於和平區長任內因台中市府向水利署申請前瞻計畫補助辦理，2019年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」共6個設計監造、工程採購案，謝震宇（54歲）2000年起任和平鄉建設課約僱員，熟稔工程事務、和廠商多有互動。

台中地檢起訴指出，林建堂選上區長就將謝震宇轉任為清潔隊正式職缺，常指派他處理建設課業務，多間承攬廠商都以「老三」稱呼謝（老大為林建堂、老二為區公秘書）；因林建堂選舉花太多錢欠債，就和謝共謀從前瞻補助的自來水工程，向廠商收10%至15%回扣。

檢方查，林姓廠商2019年8月1日剛得標，隔天就被謝「邀請」到清潔隊辦公室告知「該要處理的工作要處理好」，暗示要收15％回扣48萬元，林怕被刁難只好答應；另名呂姓水電行老闆也接到謝電話稱「想承攬就需按比例交付回扣」，並交付85萬元。

檢方發現，其餘幾個廠商領標案契約文件時，謝就會說「我這邊有規矩的」或直言「沒有交會比較麻煩」，大多廠商怕遭刁難幾乎乖乖上繳；謝一共代林建堂向6名業者收589萬元回扣，由林拿去還個人土地債務、選舉經費等。

台中地院一審時，林、謝均認罪、繳回不法所得589萬元，依法減刑後依7個經辦公用工程收取回扣罪判林建堂6年6月，褫奪公權5年，另依7個，共同犯經辦公用工程收取回扣罪、1個洩密罪，8罪各判謝震宇3月至5年3月，未訂應執行刑。

台中高分院二審發現，林建堂、謝震宇一審判決的審判長周莉菁，其2021年時任台中高分院法官，當時偵查中謝震宇不服一審羈押裁定提抗告，周曾審理該羈押庭並於4月30日駁回，周後於2022年8月31日調回台中地院，依法應迴避參審該案，卻因未迴避以致判決有重大瑕疵，因此撤銷發回。

台中地院經分案由另一個合議庭審理，更一審仍認為林建堂、謝震宇犯行明確，審酌林身為和平區區長本應清廉自持、不得驕恣貪惰，為區居民謀取最大利益，卻利用採購收回扣，謝藉熟稔廠商、業務，介入和林共犯，最終犧牲工程品質，損害全體和平區民利益重大。