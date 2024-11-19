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7刀狠殺女友…抄16本心經送法官遭退貨 二審仍判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳昭坤拿菜刀殺死提議分手的劉姓女友，基隆地院一審國民法官庭認為他毫無悔悟之心，依殺人罪判他無期徒刑。陳上訴，他抄16本心經當庭呈給法官，但被退回，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

陳昭坤與劉姓女子分手，劉女2023年7月12日下午1點多，在顏姓、楊姓女性友人的陪同下，回到同居處拿衣物，顏女、楊女在1樓等候。陳求劉女復合遭拒，用左手掐劉女脖子說「要死大家一起死」，並從廚房流理台下方取出菜刀，砍殺劉女左後頸砍殺多刀，劉女當場死亡。

一審國民法官庭審理時，陳自述不愛讀書，23歲退伍後陸續做了許多臨時工工作，其中以柏油工作時間最久，至少做了將近20年。陳2006、2017年都曾提供金融機構帳戶，成為幫助詐欺取財犯。

國民法官考量陳已知道劉女死亡，警方到場後喝令開門，陳未理睬，期間以換衣服為由推拖拒不開門，並清洗血跡、將凶器放在廚房水槽滅證，還打電話給兒子，將起因歸究於被害人和朋友，甚至謊稱死者曾當場對他罵三字經，難認有悔悟之心。

另認為陳昭坤一再稱當場想自殺，但他拒絕警察入門長達10分鐘，若真要求死，沒人能阻止，且他被捕時身上無任何傷勢，根本沒有自殺。陳未取得被害人家屬諒解，說遭羈押後有在看守所內抄佛經，被害人家屬認為這是脫罪的藉口和假象，判他無期徒刑。

陳僅針對量刑上訴，並認為自己符合自首減刑要件；高院審理時，陳昭坤呈上16本般若波羅蜜多心經給法官，訴求減刑，審判長質問「寫這麼多本在寫什麼？不是抄一抄就收到你的功德」，並將心經退回。

告訴代理人向合議庭表示，家屬從一審就不接受陳抄寫的心經，這根本不是家屬要的道歉方式，陳抄寫佛經是為了博取同情，不是真誠悔悟，合議庭無審酌必要。

高院認為，員警到場時，陳拖延數分鐘才開門，且期間只有陳傳出聲音，員警當時認為情況急迫，屋內的被害人可能已無生命跡象，陳之後雖開門向員警表示殺死劉女要自首，但不是在有偵查犯罪職權公務員知悉犯罪事實及犯人之前坦承犯行，不構成自首。

高院指出，一審審酌陳昭坤因劉女多次欲分手，挽留不成，而犯下本案，量刑並無重大錯誤，或違反比例原則或平等原則，駁回陳的上訴。

男子陳昭坤與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去而起爭執，他拿菜刀砍殺劉女致死。圖／聯合報系資料照片
男子陳昭坤與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去而起爭執，他拿菜刀砍殺劉女致死。圖／聯合報系資料照片
男子陳昭坤與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去而起爭執，他拿菜刀砍殺劉女致死。圖／聯合報系資料照片
男子陳昭坤與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去而起爭執，他拿菜刀砍殺劉女致死。圖／聯合報系資料照片

分手 台灣高等法院 國民法官 自首

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