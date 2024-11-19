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設計師挨槍「眼球掉出來」而走上絕路 惡男判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

簡姓男子4年前到台北市貴陽街一家租賃公司替王姓友人慶生，因在場李姓髮型設計師的飲料潑灑到身上，怒得拔出裝有辣椒彈丸的辣椒槍朝李右眼連射2槍，還叫他「馬上滾」。李血流如注，眼球掉出來，無法再從事髮型設計工作，情緒不佳走上絕路，最高法院依重傷害罪判8年徒刑定讞。

簡有傷害、毒品、妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例等前科，原從事美容美髮器材工作。2020年1月24日凌晨2點多，簡到事發地參加慶生活動，期間因不滿李的飲料潑到他身上，當場拿辣椒槍朝李的右眼射擊。李逃離後報警，但右眼、鼻梁受創，因右眼萎縮，不得不摘除眼球。

李向法院指出，當天他到租賃公司參加王姓高中同學的慶生趴，在場眾人幾乎都是簡的朋友，但他不認識簡。凌晨3、4點時，李手機滑到一半，簡突然拿槍指著他，「碰」的一聲後李滿臉是血，李問「你在幹嘛？」簡答稱「你的酒潑到我了」，接著又補上第二槍，眼球便掉了下來。

簡否認重傷害犯行，辯稱不認識李；律師則說李在警詢時沒說和簡有口角，直到審理時才說遭射辣椒槍，案重初供，無法證明李的傷勢與簡有關。

李因右眼傷勢嚴重，前後複診1年，傷口還會流很多眼屎、湯水，也無法從事舊職，他因自卑、焦慮而罹患憂鬱症，且簡在一審開庭時多次不到庭、拖延訴訟，李於2022年11月4日在新北市住處輕生。

法院認為簡前科累累，此次犯後又狡辯，犯後態度不佳，一、二審依重傷害罪判簡8年徒刑，案件上訴，最高法院審理後認為判決認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

傷害罪 憂鬱症 最高法院 槍砲彈藥 設計師

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