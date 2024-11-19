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健身房涉非法經營期貨 7嫌遭起訴組織犯罪條例

中央社／ 台北19日電

士檢偵辦某健身房涉嫌非法經營期貨案，認定葉姓負責人及6名健身房教練犯罪所得合計3220萬餘元，其中4人另涉恐嚇取財，今天依違反期貨交易法、組織犯罪防制條例起訴。

士林地檢署發布新聞稿指出，葉姓男子經營健身房，涉嫌自民國110年12月起指揮6名健身教練，在健身房竹北館、中壢館、六家館、士林館，招攬學員前往某投資平台進行期貨交易。

士檢指出，葉男等7人未經主管機關金管會證期局許可即經營期貨服務事業，從投資平台領取佣金總計新台幣2231萬餘元。

此外，葉男還在健身房竹北館開設課程，學費8萬餘元，教導學員判斷投資期貨的技巧，包括判斷漲跌趨勢、設置壓力線及進場位置，以此方式違法經營期貨顧問事業，進一步獲利985萬餘元。

檢方另查出，葉男及宋姓、林姓、鍾姓等健身教練於111年11月26日，以未預約場地授課為由，在健身房內包圍1名被害人，勒索3萬2000元得逞，事後還恐嚇其他揭露此事的被害人，逼迫道歉。

士檢於今年4月間展開拘提與搜索行動，查扣現金1086萬餘元、泰銖18萬餘元、虛擬貨幣泰達幣及1輛汽車。

檢方指出，葉男等人未經許可擅自經營其他期貨服務事業，及非法經營期貨顧問事業等，今天依違反期貨交易法、組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪，及刑法恐嚇取財、強制等罪提起公訴，並聲請法院宣告沒收犯罪所得。

健身房 恐嚇 教練

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