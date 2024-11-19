獨／為退瘀？丟兒泡熱水溺斃稱有醫學根據 父今二審判16年

台中市徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線毆打6歲兒子、逼赤裸罰站，還要兒泡在熱水塑膠箱「加速退瘀」，男童因橫紋肌溶解失能溺斃，國民法官審理時，檢方強調此案是「凌虐致死」，一審重判16年，徐上訴二審，不認凌虐，律師也強調「有醫學依據」。二審今撤銷原凌虐致死認定，改依傷害致死罪認定，但仍判16年，可上訴。

徐男不服一審判決，上訴台中高分院。徐男表示，一審量刑過重，不認有檢方所指控的凌虐致死犯行，徐男辯護人則說，徐雖有逾越管教範圍，但不是「殘忍而不人道」，用意也是在管教小孩，不構成刑法所謂凌虐，一審認定沒有具體論述，有何違反人道的要件，有理由不備認事有法有違誤。

徐男辯護人也說，加速退瘀在醫學上也有相關根據，一審卻認定是凌虐，違反經驗法則，且男童死亡結果與徐男行為是否有因果關係，目前卷證也無法證明，請求二審撤銷改判。

公訴檢察官則說，徐男上訴無理由，請求法院駁回。

二審今早由審判長石馨文、陪席法官姚勳昌、受命法官陳茂榮組成的合議庭宣判，合議庭撤銷一審凌虐致死罪認定，改依傷害致死罪論處，不過刑度仍量處16年徒刑，仍可上訴。

此案一審時由國民法官審理，檢辯雙方爭執焦點在於徐男犯行是「凌虐致死（10年至無期）」或「過失致死（5年以下）」，檢方陸續傳喚中國醫藥大學兒童醫院醫師、解剖法醫、學校教師，徐男同居人、徐男母親等人出庭，檢方在審理過程中提示，徐用來抽打兒子的衣架等器具，以及手機拍攝在浴室管教兒子的影片，釐清徐男罪責。

國民法官審理後，最終採檢方立場，認定此案涉犯對未成年凌虐致死罪，且屬於累犯，應當加重其刑，重判16年，也是檢方具體求刑的最高刑度。

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