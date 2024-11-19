快訊

向未成年買春！美準司法部長揪女高中生開性愛毒趴 被爆多次拖款

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

中華工程涉新北環快弊案 改判沒收30萬確定

中央社／ 台北19日電

新北環快永和段包商中華工程為免支付工程逾期罰款新台幣3877萬餘元，涉以喝花酒、性招待營建署人員。更二審以刑法沒收新制「過苛調節條款」判沒收30萬餘元，最高院駁回檢方上訴確定。

全案起於，新北地檢署起訴指出，中華工程承攬新北環快第七標及第八標（永和段）期間，但因施工管理不善，導致原應於民國101年4月25日完工的永和段工程延至102年1月28日才通車。

檢方指控，中華工程為逃避營建署裁罰逾期罰款，涉嫌安排營建署人員喝花酒及性招待。營建署人員接受招待後，涉嫌在驗收放水及給予工期展延，使中華工程免罰新台幣1億8091萬餘元。

一審新北地方法院依貪污治罪條例判處涉案人員1年2月至12年6月不等刑期，並認定中華工程因此免罰3877萬8204元。案經上訴，二審台灣高等法院維持一審判決，並認定中華工程的犯罪所得應沒收。經上訴，最高法院就涉案人員罪刑部分判決確定，針對沒收部分則發回高院更審。

更一審認定，營建署主張中華工程逾期完工的說法，已於另案民事訴訟被駁回確定，中華工程也未因此受有免支付逾期罰款的財產上利益，未有犯罪所得，判決免沒收。案經最高法院再度撤銷發回。

高院更二審改認定，涉案營建署人員的違法行為，使中華工程因減少支付罰款而獲利，考量其逾期完工項目的犯罪價值低微，且原先罰款計算公式過苛，遂依刑法沒收新制第38條予以酌減，改判沒收30萬7141元。

檢察官不服判決，上訴三審，最高法院認為，更二審判決無違誤，檢方上訴無理由，日前駁回上訴，全案定讞。

新北 最高法院 罰款 貪污

延伸閱讀

虎豹潭6死案又1家屬提國賠 新北市府遭判賠16.8萬

永和大陳單元4簽約 民代盼納防災思維留設更多公共空間

永和大陳地區都市更新案 侯友宜盼任內全數動工

KTV鬥毆案判決無罪 檢察官不服提上訴：起訴無違失

相關新聞

宜蘭法官酒駕酒測值1.05 遭判刑4個月

宜蘭54歲張姓男法官曾有肇逃紀錄，今年8月間飲用伏特加烈酒後酒駕，途中遇警攔查，酒測值1.05毫克，被依公共危險罪起訴，...

涉吞千萬 台南地區農會總幹事被訴

台南市台南地區農會總幹事楊憲仁遭控涉變更員工獎金，核給自己最高的獎勵點數，還要求其他員工繳回「溢領」的獎勵金，8年來侵吞...

婦聯會脫離國民黨附隨組織 須付國庫178億

中華民國婦女聯合會被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，凍結名下財產三八五億餘元，提行政訴訟近七年；台北高等行政法院...

加碼到1億重保輕鬆完成 郭哲敏：請對我平衡報導

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢遭檢方起訴，新北地院本月8日2度裁定他以5千萬元交保，檢方不服，抗告...

找2外國壯漢當保鏢？傳遭黑道追緝 郭哲敏交保步出法院回應了

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，今天以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢疑似充當保鏢。郭哲敏晚間步出法院時，呼籲媒體...

婦聯會部分勝訴 主委雷倩：尚有未盡如人意之處

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服興訟。法院今天宣判部分勝訴，認定其2004年底之前為國民黨附隨組織，並給付國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。