涉吞千萬 台南地區農會總幹事被訴

聯合報／ 記者黃宣翰謝進盛／台南報導

台南市台南地區農會總幹事楊憲仁遭控涉變更員工獎金，核給自己最高的獎勵點數，還要求其他員工繳回「溢領」的獎勵金，8年來侵吞1136萬多元；楊偵辦期間繳回全數犯罪所得，但台南地檢署認為他未完全認罪，昨起訴請求法官從重量刑。

楊憲仁9月20日收押，昨起訴移審，台南地院開庭認為全案偵查完結，沒勾串共犯或證人之虞，裁定請回。

檢方調查，台南地區農會100多名員工，64歲楊憲仁有權核給業務點數，影響員工可領到的獎勵金，他卻都給自己最高的210點數，核給其他員工僅0.024點到10多點不等，讓他自己歷年領走總獎勵金的13%至23%不等，另還以溢發給獎勵金為由要求員工繳回；據已查到事證的部分，楊2014年到2023年間中飽私囊獎勵金累計1136萬9750元。

楊憲仁應訊時也供出員工升遷時會送他金錢紅包，曾有員工升遷時就交付20餘萬元，但對於員工繳回獎勵金的動機與使用目的，辯稱用於「員工自願繳回」，用於業務送禮或捐棺材做公益等。檢方認為，犯後態度難認良好，且長年把持農會，未能廉潔自持、操守不佳，敗壞職場風氣，請台南地院法官從重量刑，以為懲儆。

此案其餘被告台南地區農會葉姓辦事員、農會成功辦事處楊姓主任、農會已退休蕭姓前秘書，獲緩起訴。

楊憲仁收押時被停職，南市農業局表示，待收到復職申請再處理，目前仍由該農會秘書代理總幹事職務。

台南 棺材 農會

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