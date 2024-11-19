婦聯會脫離國民黨附隨組織 須付國庫178億

婦聯會。圖／聯合報系資料照片 中華民國婦女聯合會被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，凍結名下財產三八五億餘元，提行政訴訟近七年；台北高等行政法院昨認定婦聯會一九五九年初起至二○○四年底止是國民黨附隨組織，給付國庫一七八億九一八四萬元後才可認定脫離附隨組織。

黨產會指出，判決表面上看似各有勝負，卻明顯脫離雙方主張和攻防重點，是不折不扣的訴外裁判，將依法提起上訴。婦聯會主委雷倩透過臉書表示，法院認事用法囿於現今黨產條例規定，尚有未盡如人意之處，然審理過程中所揭露各項事實，必定會在歷史上留下紀錄；將在收到完整判決後，研議上訴內容。

黨產會二○一八年二月一日認定婦聯會曾被國民黨實質控制人事、財務及業務經營，自黨國一體時期成立迄今，現有財產價值達三八五億餘元；認定為國民黨附隨組織，凍結、禁止婦聯會處分所有資產，包括現金股利、不動產等。

婦聯會是繼中投、欣裕台公司後，黨產會處分的第三個國民黨附隨組織，婦聯會二○一八年二月底提撤銷處分行政訴訟；北高行指出，婦聯會現今雖不受國民黨控制，但比對財務會計資料，認定二○○四年以前只有報表而無單據勾稽，之後則有報稅資料作為憑據，認定婦聯會確於一九五九年初起至二○○四年底，曾被國民黨控制人事、財務或業務經營。

北高行認為，依照黨產條例規定，附隨組織定義為曾由政黨實質控制人事、財務或業務經營，「且」沒有以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制的法人、團體或機構，因此有無「付出相當的對價而脫離」是關鍵所在。

北高行指出，婦聯會當時沒有以「付出對價而轉讓」方式脫離國民黨，判決婦聯會部分勝訴、部分敗訴；然而，轉型正義下處理不當黨產，仍須遵行法治原則，以受益人為核心，查明應返還財產，並決定取除利益方法或範圍，法院調查婦聯會取得的勞軍捐款、軍眷住宅捐款等，認定婦聯會給付國庫一七八億九一八四萬元後，可認定已支付相當對價而脫離國民黨附隨組織。