宜蘭法官酒駕酒測值1.05 遭判刑4個月

宜蘭54歲張姓男法官曾有肇逃紀錄，今年8月間飲用伏特加烈酒後酒駕，途中遇警攔查，酒測值1.05毫克，被依公共危險罪起訴，宜蘭地院法官昨判他有期徒刑4個月，可易科12萬元罰金，全案可上訴。

張姓法官違規情節重大，除遭停職調查，法官評鑑委員會審理後認為他損害司法形象，日前報請司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月月俸，約50萬元。

判決書指出，張姓法官今年8月19日晚間8時許，駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口，因占用車道違規左轉遭警員攔下盤查，酒測值嚴重超標，查出他飲用酒精濃度40％伏特加後酒駕。

法官考量張男曾經肝臟移植領有身障手冊，且家有子女需扶養，7年前肇逃獲判緩刑等因素，宣判他有期徒刑4個月。

據了解，54歲張姓法官曾在7年前肇逃，2017年1月晚間開車遭違規闖紅燈的騎士追撞，騎士人車倒地，他離開後又重返現場，被依肇事致人傷害逃逸罪判4個月、緩刑2年。

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