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加碼到一億重保輕鬆完成 郭哲敏：請對我平衡報導
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢遭檢方起訴，新北地院本月8日2度裁定他以5千萬元交保，檢方不服，抗告成功，台灣高等法院發回更裁。新北地方法院今重開羈押庭，加碼保金至1億元，郭展現過人財力約70分鐘便籌足保金。稍早離去時，郭哲敏僅表示：「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行，謝謝大家！」
郭哲敏今天下午2點半重開羈押庭，新北地院下午約3點40分便裁定提高保金至1億元；新北檢則表示，將收到裁定研議是否提出抗告。而在重開羈押庭前，其名模女友錢帥君便在社群媒體PO文，重砲批評檢方押人取供。合議庭原表明，若郭哲敏今晚10點錢籌不出保金便還押，但錢帥君不久便拖著兩個大旅行箱現金，衝進法院辦保。
保金到位後，郭哲敏約傍晚5點便已完成辦保程序，但因合議庭除限制出境、出海及電子監控外，每日另須提報地址，以手機和門牌自拍回傳監控中心確認行蹤，而郭哲敏先前便常常抱怨現有電子監控設備易受干擾或沒電，法官也在他完成辦保後通知廠商前來更換、調整，但廠商約晚間7點才趕赴法院，調整好器材讓郭離去時已約晚間9點。
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