加碼到一億重保輕鬆完成 郭哲敏：請對我平衡報導

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢遭檢方起訴，新北地院本月8日2度裁定他以5千萬元交保，檢方不服，抗告成功，台灣高等法院發回更裁。新北地方法院今重開羈押庭，加碼保金至1億元，郭展現過人財力約70分鐘便籌足保金。稍早離去時，郭哲敏僅表示：「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行，謝謝大家！」

郭哲敏今天下午2點半重開羈押庭，新北地院下午約3點40分便裁定提高保金至1億元；新北檢則表示，將收到裁定研議是否提出抗告。而在重開羈押庭前，其名模女友錢帥君便在社群媒體PO文，重砲批評檢方押人取供。合議庭原表明，若郭哲敏今晚10點錢籌不出保金便還押，但錢帥君不久便拖著兩個大旅行箱現金，衝進法院辦保。