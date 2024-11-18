快訊

股市交易時間該不該延長？ 券商集體投下反對票

整理包／12強賽中華隊晉級4強！ 4大超商再推「買1送1」優惠爽吃一波

找2外國壯漢當保鏢？傳遭黑道追緝 郭哲敏交保步出法院回應了

中央社／ 新北18日電

88會館負責人郭哲敏地下匯兌，今天以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢疑似充當保鏢。郭哲敏晚間步出法院時，呼籲媒體平衡報導，針對是否擔心人身安全，他說：「沒這問題。」

檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站與地下匯兌，去年8月落網。經羈押約1年3月後，新北地方法院合議庭今年11月8日裁定5000萬元交保、郭的小弟張旭昇以500萬元交保。隨後新北地檢署提抗告，台灣高等法院11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院今天開庭後，裁定將郭哲敏交保金提高至1億元、張旭昇提高至1000萬元，皆限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天上午10時至中午12時間要在指定住所自拍門牌與臉部回傳，向科技設備監控中心報到。

郭哲敏的女友錢帥君約1小時就籌到剩餘的5000萬元，下午4時50分與2名親友提大型行李箱至新北地院辦保；隨後晚間更出現2名外國壯漢，疑似充當保鏢。

由於電子腳鐐等科技監控設備設定問題，郭哲敏直到晚間9時30分才步出新北地院，並向媒體表示，「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行了」。

由於先前傳出黑道要追緝郭哲敏，媒體追問是否有被黑白兩道追殺、是否擔心自己人身安全，郭哲敏說：「沒有，沒這問題。」隨後他與錢帥君分別上2台車離去，外國壯漢協助保護錢帥君。

88會館負責人郭哲敏（前）涉地下匯兌，18日以新台幣1億元交保，他晚間步出法院時，呼籲媒體平衡報導，對於是否有被黑白兩道追殺、是否擔心自己人身安全，郭哲敏表示，「沒這問題」。中央社
88會館負責人郭哲敏（前）涉地下匯兌，18日以新台幣1億元交保，他晚間步出法院時，呼籲媒體平衡報導，對於是否有被黑白兩道追殺、是否擔心自己人身安全，郭哲敏表示，「沒這問題」。中央社
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地方法院18日裁定以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢，疑似充當保鏢。中央社
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地方法院18日裁定以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢，疑似充當保鏢。中央社
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院18日開庭後，裁定將交保金提高至新台幣1億元，郭哲敏女友錢帥君（右1）18日下午現身新北地院外，2名親友拖著大型行李箱，準備為郭哲敏辦保。中央社
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院18日開庭後，裁定將交保金提高至新台幣1億元，郭哲敏女友錢帥君（右1）18日下午現身新北地院外，2名親友拖著大型行李箱，準備為郭哲敏辦保。中央社

地下匯兌 新北 郭哲敏 錢帥君

延伸閱讀

郭哲敏改1億交保！錢帥君1小時就籌到 2行李箱裝滿現金

改裁1億交保原因曝！電子腳鐐告警高達926次 郭哲敏卻喊冤

八八會館郭哲敏5千萬交保重裁 「加碼至1億元」今晚籌不出就還押

富商男友交保後今再開羈押庭！錢帥君再發文痛批檢方

相關新聞

找2外國壯漢當保鏢？傳遭黑道追緝 郭哲敏交保步出法院回應了

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，今天以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢疑似充當保鏢。郭哲敏晚間步出法院時，呼籲媒體...

台積電前工程師吸金65億元 名下5豪宅流入法拍市場

台積電林姓前工程師，離職後成立翔勝不動產投資公司，向中小企業放貸收利息，再向投資人佯稱年利息高達18％，5年吸金65億8...

車禍求償敗訴怪罪診斷證明書沒寫好 女網路罵「夭壽醫師」判決出爐

彰化縣一名葉姓婦女車禍受傷，控告對方卻三審都被駁回定讞。她的女兒遷怒醫療診斷證明書記載有問題，到20多個臉書社群貼文批判...

加碼到一億重保輕鬆完成 郭哲敏：請對我平衡報導

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢遭檢方起訴，新北地院本月8日2度裁定他以5千萬元交保，檢方不服，抗告...

婦聯會部分勝訴 主委雷倩：尚有未盡如人意之處

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服興訟。法院今天宣判部分勝訴，認定其2004年底之前為國民黨附隨組織，並給付國...

郭哲敏改1億交保！錢帥君1小時就籌到 2行李箱裝滿現金

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，原以5000萬元交保，新北地院今天重開羈押庭，裁定1億元交保。郭哲敏的女友錢帥君1小時就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。