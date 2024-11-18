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郭哲敏改1億交保！錢帥君1小時就籌到 2行李箱裝滿現金

中央社／ 新北18日電

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，原以5000萬元交保，新北地院今天重開羈押庭，裁定1億元交保。郭哲敏的女友錢帥君1小時就籌到錢，帶著2名親友拿著裝錢的大行李箱辦理交保。

新北地檢署說，待收到裁定書後會再研議是否抗告。

檢警調查，引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達新台幣16億元，潛逃至泰國後，去年8月遭警方解送回台歸案，並持續羈押禁見。

郭哲敏除了今年4月一度交保以外，持續遭羈押禁見，新北地方法院合議庭11月8日裁定5000萬元交保、被告張旭昇500萬元交保。隨後檢察官提起抗告，台灣高等法院11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭今天下午開庭訊問後，裁定郭哲敏以1億元交保、張旭昇1000萬元交保，皆限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天上午10時至中午12時間要在指定住所自拍門牌與臉部回傳，向科技設備監控中心報到；且郭哲敏須提出新的住居地點。

郭哲敏的女友錢帥君下午4時50分與2名親友現身新北地院，2名親友各自拿著1個裝錢的大型行李箱，準備為郭哲敏辦理交保。此外，科技設備監控人員晚間7時30分才會抵達新北地院，為郭哲敏設定電子腳鐐與居家監控等設備，因此郭哲敏預計晚間才能離開。

此外，郭哲敏的女友錢帥君今天在社群網站Instagram發文質疑「又要押人取供嗎」並表示，檢察官先拿有心人精心造假的證據，就說孩子的爸爸有做地下匯兌，再利用媒體把郭哲敏打成十惡不赦的壞人，非常荒謬，且檢察官利用龐雜的起訴資料蒙蔽法官，讓法官沒有充分時間調查證據，只能先把人押著不放，質疑檢察官這齣鬧劇要演到什麼時候。

新北地檢署回應，依法抗告，並無押人取供。

錢帥君。聯合報系資料照
錢帥君。聯合報系資料照

新北 郭哲敏

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