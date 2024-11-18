兩童放鞭炮誤燒菇寮、農用車和作物 七旬阿公被判拘役50天
彰化縣一名七旬阿公今年4月清明連假期間，帶兩名就讀國小的孫子放鞭炮，卻引燃蘑菇寮並延燒一輛農用車和鄰田青花筍。彰化地方法院審結，這名七旬阿公犯公共危險罪判處拘役50日，得易科罰金。可上訴。
判決書指出，這名七旬阿公帶兩名孫子到一處蘑菇寮旁放鞭炮，鞭炮射出後掉落蘑菇寮引燃建物，燒毀蘑菇寮的主要建構，延燒菇寮內停放的一輛農用車，還延燒到蘑菇寮南側農地的青花筍。
這名阿公燃放鞭炮前，本應注意選擇附近無易燃物的地點燃放，且應全程陪同，慎防燃放鞭炮引發火災，並在燃放後確定沒有餘火或火星殘留現場始能離開，他竟疏未注意，任由兩名孫子貪圖玩樂，在他人土地的蘑菇寮旁燃放鞭炮，致引燃蘑菇寮並燒毀蘑菇寮主要構成部分、燒毀農用車和青花筍，致生公共危險。
法院審酌，惟念及這名阿公已與青花筍農民達成調解，實際給付賠償6萬6千元；亦與蘑菇寮農民達成調解，並已清除蘑菇寮燒燬後的現場廢棄物，兼衡坦承犯行及考量其過失行為情節、所生危害情形、家庭經濟與日常生活狀況等情，量處之刑如主文。
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