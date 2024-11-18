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來台領金融假證、學數字國字 馬來西亞背包客當詐團車手被逮

中央社／ 嘉義市18日電

1名馬來西亞男子日前來台當背包客，15日當詐團車手嘉義市取百萬現金被逮，他辯稱是打工，每次取款可抽成，不知犯法。警詢後依詐欺罪嫌移送，嘉檢昨天向地院聲押獲准。

嘉義市警察局第二分局今天表示，1名遭詐騙新台幣數百萬元的被害民眾，日前向警方報案，當下詐團還來電，指要出金領回須再付新台幣100萬元現金，被害民眾便與警方合作，假借同意支付，雙方約16日中午在嘉義市林森東路交付。

警方指出，擔任詐團車手的是馬來西亞男子，當時依約定時間準備取款時，遭埋伏員警當場逮捕，車手一度以說英文意圖朦混，員警也以英文告知基本權益後，予以逮捕。

警方說，這名近年40歲的馬來西亞車手，9日以觀光名義來台，並聲稱當背包客到台旅遊；車手身上並沒有護照，警懷疑遭詐團所扣，防止黑吃黑捲款逃逸。

車手辯稱，以背包客身分來台旅遊，流覽臉書（Facebook）看見高薪資的打工徵才廣告，便前往應徵，打算賺取生活費，不知犯法。

檢警表示，這名車手16日上午在桃園高鐵站領取金融專員假證件、手機及簽署書等文件後，搭乘高鐵南下嘉義取款，車手身上還扣到國字的練習本，內容全是數字的國字，懷疑是準備填寫匯款單據用途。

檢警指出，近來發現部分詐團以高額的報酬吸引，利用來自東南亞的民眾當車手，因他們短期密集取款後，就可以出境回國，規避被查緝的風險。

嘉義地方法院表示，車手否認犯行，但相關通訊電話紀錄及筆記本等扣案物可佐證，犯罪嫌疑重大。考量車手為外國人來台旅遊，並未預定居住地，在台也無親友，為擔保後續偵查、審理順利進行，有羈押必要性，裁定羈押。

嘉義 車手 馬來西亞

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