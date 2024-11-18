改裁1億交保原因曝！電子腳鐐告警高達926次 郭哲敏卻喊冤

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，先前裁定5000萬元交保。新北檢認為郭哲敏2度交保期間電子腳鐐告警近千次，應續押。郭哲敏說他住松山機場附近，可改住飯店。法院裁定1億元交保。

檢警調查，引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達新台幣16億元，潛逃至泰國後，去年8月遭警方解送回台歸案，並持續羈押禁見。

郭哲敏除今年4月一度交保以外，持續羈押禁見，新北地方法院合議庭11月8日裁定5000萬元交保、被告張旭昇以500萬元交保，並限制出境、出海、限制住居及施以電子監控。隨後新北地檢署檢察官提起抗告，台灣高等法院11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院今天下午重開羈押庭。蒞庭檢察官表示，郭哲敏今年4、5月交保期間，電子腳鐐告警就達926次，違規樣態包括離線、電量不足等，更遑論最近1週交保以來也有多次告警，且致電給郭哲敏都非本人接聽，顯著異常，質疑郭哲敏在規劃逃亡可能，不在乎交保機會，一再違反規定。

檢察官並質疑，郭哲敏仍具有高度影響力，尤其郭哲敏的親友還在社群網站Instagram貼文，企圖透過媒體操作輿論、詆毀司法，根本無視公權力。

郭哲敏則喊冤表示，他家就住在松山機場附近，只要GPS或WIFI不穩定，就會直接連到松山機場基地台，因此就算他在家裡，電子腳鐐訊號也可能因此異常，尤其告警是1分鐘1次，一天好幾次都有可能。他也願意改去住離松山機場較遠的飯店，以免造成此困擾。

郭哲敏也說，他的電子腳鐐從沒斷電，他曾主動詢問科技監控人員，是否能知道電量狀況，對方說快沒電時會打電話給他；而他也從沒拒接電話，就算他在廁所沒接到，改打給他太太也都一定會接。

郭哲敏並指控，目前17名證人都已出庭訊問完畢，但證人所說的金額或金流與檢察官起訴書及帳冊都不同，質疑帳冊的證據能力，這讓他無法理解與接受，「難道要押到我認罪嗎」，他沒有做的事情，就不要污衊、栽贓，「請司法還我公道」，他也願意提高交保金額。

郭哲敏的委任律師說，高院今年5月與11月都裁定將郭哲敏交保案發回更裁，結果這2次都是同一個合議庭，只是受命法官與陪席法官互換角色而已，質疑審理公正性。他也質疑郭哲敏已遭羈押1年3月，依比例原則「可以了啦、夠了啦」。

張旭昇的委任律師則說，前桃園市長鄭文燦涉犯貪污罪，遭檢察官求刑12年；台中銀前董事長王貴鋒遭依加重特別背信罪嫌起訴，求刑15年，兩人都被裁定交保。而張旭昇所犯最重的罪是地下匯兌，沒有被害人，且是自行投案，質疑高院隔空抓藥不合理。

合議庭歷經近20分鐘評議後裁定，郭哲敏以1億元交保、張旭昇500萬元交保，皆限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天上午10時至中午12時間要在指定住所自拍門牌與臉部回傳，向科技設備監控中心報到。且郭哲敏須提出新的住居地點。