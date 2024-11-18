台積電前工程師吸金65億元 名下5豪宅流入法拍市場

台積電林姓前工程師，離職後成立翔勝不動產投資公司，向中小企業放貸收利息，再向投資人佯稱年利息高達18％，5年吸金65億8000多萬元，檢調今年4月間依銀行法等罪，起訴林等12人，檢方聲請沒收不法所得65億元。林名下5間豪宅房產，今年陸續被被銀行申請拍賣抵押物，流入法拍市場，依實價登錄，當初林取得價格即超過2億多元。

據查，林男名下有來自4個豪宅社區的5筆房產，因陸續被銀行聲請拍賣抵押物，流入法拍市場，包括位於七期精華區的聯聚瑞和大廈、西屯區的四季文華（兩戶）、北屯區的德邑一景苑，以及位於南屯區的雙橡園1617，依照林男當時取得的實價登錄價格，5筆房產的取得價格達2.18億元。

檢調統計，林男2017年1月至2023年11月間，共吸金高達65億8865萬元，估計全台有4380位投資人受害，全案經雲林縣調查站報請指揮，2023年12月20日赴翔勝公司搜索。

檢方指出，國內金融機構1月期至3年期平均存款年利率介於0.975％至1.467％，翔勝卻向投資人聲稱每月年利率12％至18％，其藉投資名義吸金，並約定給付和本金顯不相當利息。