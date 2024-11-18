車禍求償敗訴怪罪診斷證明書沒寫好 網路罵「夭壽醫師」判決出爐

彰化縣一名葉姓婦女車禍受傷，控告對方卻三審都被駁回定讞。她的女兒遷怒醫療診斷證明書記載有問題，到20多個臉書社群貼文批判廖姓名醫而挨告。彰化地方法院審結，以周女犯散布文字誹謗罪，處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，葉姓婦人2017年間發生車禍，起訴請求謝姓駕駛人及謝男雇用的公司連帶給付損害損償，由她的女兒擔任特別代理人，沒想到一判決駁回其訴，葉婦上訴，經台中分院判決、最高分院裁定都駁回其上訴而確定。

葉婦的女兒不甘受有裁判費的損失，以慶姓名醫在診斷證明書上的記載導致受敗訴判決為由，屢次要求廖姓醫師支付金錢，豈料為迫使廖姓醫師因不堪其擾而支付金錢，竟基於散布文字誹謗及公然侮辱的犯意，在彰化、花壇、大村、鹿港、秀水、芬園、伸港、線西和匿名的二十多臉書社群貼文。廖姓名醫不堪受辱而提告。

葉婦的女兒坦承在不特定多數人均得閱覽的臉書社群貼文，惟矢口否認有何加重誹謗、公然侮辱的犯行，辯稱「我的貼文都是真實的情形，我講的都是真的，我有要誹謗廖姓慶師，我是希望他不要害人」等語。

彰化地方法院認為，根據臉書社群貼文提到「根本沒有在看診」、「診斷書不會開」、「身為醫生同樣負有社會責任，卻只顧自己申請健保點數不轉診」等語，係對於具體事實有所指摘，而非僅為抽象謾罵，表述內容足以毀損廖姓醫師的名譽。

文中罵廖姓醫師是「夭壽醫師」，顯具輕蔑、嘲諷的意涵，實足以減損廖姓醫師的聲譽、人格及社會評價，且數日多次在臉路上張貼文章並非短暫一時所為，具有持續性、累積性、擴散性，造成的損害已逾一般人可合理忍受的範圍，顯係基於侮辱的犯意辱罵廖姓醫師。