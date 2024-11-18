八八會館郭哲敏5千萬交保重裁「加碼至1億元」 今晚籌不出就還押

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院本月8日2度裁定郭以5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控。經檢方抗告成功，台灣高等法院發回更裁，新北地方法院下午重開羈押庭後，加碼保金至1億元，若今晚籌不出保金便還押。

郭哲敏在今年4月26日便曾首度以5千萬交保，當時檢方以串證、逃亡之虞為由立刻提出抗告，5月7日新北院重裁收押禁見。這個月8日新北院再度裁定5千萬交保，檢方同樣再度抗告成功。