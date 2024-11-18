桃園環保局配合北檢 查獲不實申報營建工程廢棄物公司

桃園市環保局配合台北地檢署及、環境部北區管理中心，聯合搜索位於新北市一家公司涉嫌違法處理廢棄物，檢察官複訊後認定該公司負責人、司機與廢棄物專責人員以不法手段牟取利益，依情節輕重分別裁定8萬至80萬元交保。

環保局指出，違規業者手法推陳出新，近期外縣市陸續查獲清除機構「跑空單」，以偷天換日手法與營建工程業者合謀，利用跑空車方式偽造車輛軌跡（GPS）掩蔽環保機關稽查，後續再由業者非法處理廢棄物，藉此從中賺取不法利益。

桃園市環保局表示，列管事業的廢棄物依法清除出廠前需申報，會產出3聯單列管流向，然而近期檢調追查發現，廢棄物清除、處理公司涉嫌與工程業者串聯合謀，由清除公司派出清運車輛按規定路線行駛，假裝載運廢棄物，然實際上卻沒有載運任何東西，以跑空車方式營造合法行駛路線規避稽查；工程業者再另外找非法業者以低廉價格處理廢棄物，藉此牟取不法利益。