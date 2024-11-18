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法官酒駕酒測值1.05 宜蘭地院判「自家人」4個月徒刑理由曝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

曾經有肇逃紀錄的宜蘭地方法院張姓法官，今年8月間飲用伏特加烈酒後酒駕，途中遇警攔查，酒測值1.05毫克，嚴重超標，被依公共危險罪被起訴，全案送宜蘭地方法院審理，法官今天判「自家人」有期徒刑4月，可易科12萬元罰金，全案可上訴。

由於張姓法官違規情節重大，除了遭停職調查，法官評鑑委員會審理後認為他損害司法形象，日前報請司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月月俸，約50萬元。

據調查，張姓法官今年8月19日晚間8時許，開車行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口，因占用車道違規左轉遭警員攔下盤查，酒測值嚴重超標，查出他飲用酒精濃度40％的伏特加後酒駕，警詢時未如實交代時間、地點及過程，全案遭地檢署依照公共危險罪起訴。

宜蘭地院判決指出，張明知酒精對於意識能力造成影響，酒後開車高度危險，卻仍駕駛汽車上路，警詢時未如實說明，但偵辦過程有坦承，考量他曾經肝臟移植領有身障手冊，且家有子女需扶養，7年前肇逃獲判緩刑等因素，宣判他有期徒刑4個月。

據了解，54歲張姓法官曾在7年前肇逃，2017年1月晚間開車遭違規闖紅燈的騎士追撞，騎士人車倒地，他開車離開後又重返現場，被依肇事致人傷害逃逸罪判刑4月、緩刑2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭地方法院張姓法官喝烈酒酒駕，酒測值高達1.05毫克，地方法院今天審判「自家人」有期徒刑4個月。圖／聯合報系資料照
宜蘭地方法院張姓法官喝烈酒酒駕，酒測值高達1.05毫克，地方法院今天審判「自家人」有期徒刑4個月。圖／聯合報系資料照

司法院 宜蘭 肇逃

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