鄭文燦涉貪案 88歲台塑大老楊兆麟坐輪椅開庭不認行賄

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長期間透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄5百萬元，遭桃園地檢署依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人。桃園地院今開準備程序庭，傳喚被告88歲台塑集團前總經理楊兆麟，他矢口否認犯罪，強調自己很忙、身體非常不好，對於賄賂一事完全不知情。

楊兆麟近期健康狀況不佳，疑似在進行化療，原排訂11月12日下午、18日上午二庭，11日當天律師具狀為楊請假，今上午10點楊兆麟坐著輪椅現身桃園地方法院，開準備程序庭。

面對法官詢問對於起訴罪名和起訴事實是否有意見，楊兆麟指出「我沒有犯罪」，他表示當時華亞園區一期做得很成功，園區廠商要求希望台塑再擴充比鄰土地，但他指出9.12公頃是小土地，台塑集團不會考慮開發不具大型工業區價值的土地，因此當時具有地緣關係的地政專家廖俊松聯繫他，由他、廖俊松及侯水文辦理。

楊兆麟表示，當時他投入1千萬元資金，由廖俊松成立鴻展公司亦由廖擔任董事長，主要開發東側農業區用地並採市地重劃開發，當時他為台塑主管，僅有投資但沒有參與鴻展的工作，「我絕對沒有做違背法律的事」，強調是廖全權負責開發工作，偶爾會接到廖的電話報告公司狀況，但大筆的財務交易並不知情，自己完全不參與「何來決策？」

另起訴所指，2017年8月6日廖姓父子與鄭文燦在台北某飯店餐敘，楊兆麟表示自己未出席；8月22日廖姓父子再約楊與鄭餐敘，楊兆麟則在庭上稱原本不想去，基於禮貌最後還是有出席，但全程僅和鄭聊台塑的事，完全沒有提到土地開發相關，也沒有說出「我們不會失禮」一話。

其辯護人則主張，台塑企業精神為「不炒地皮、不搞官商勾結」，廖俊松成立鴻展公司，楊兆麟僅是股東，因廖有地緣關係及經驗，因此公司成立皆為廖主導。2017年8月22日楊參與鄭的餐敘，認為廖積極安排餐敘是為了吹捧自己認識台塑高層，凸顯自己的人脈。

至於檢方監聽譯文得知廖俊松曾打給楊兆麟，而楊說「你全力用這條就好」，律師指這句話是在說處理這件土地開發事宜，非指賄賂，而廖俊松回應「下禮拜要送」，也未明確指出送什麼，當下楊心想工商界請人幫忙都會回送水果、紅酒等等，正常都會要做公關人情，強調自己完全不知情廖要行賄鄭文燦5百萬元。至於給鄭文燦的連任政治獻金則是選舉一向的習慣，與開發案無關。