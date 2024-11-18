北市警員竟買創意私房會員 還涉派出所廁所裝針孔偷拍收押

檢警偵辦色情網路論壇「創意私房」案，查出台北市大安警分局郭姓警員涉嫌購買會員，在駐地廁所裝針孔攝影機偷拍，上月依妨害秘密罪移送，檢方聲押禁見獲准。

據調查，28歲郭姓警員原任職大安分局羅斯福路派出所，今年2月調敦化南路派出所，任職羅斯所期間涉偷拍。

台中地檢署指揮刑事局偵辦創意私房案，查出郭涉案。大安分局督察組獲悉，報台北地檢署指揮偵辦，上月28日通知郭說明，搜索敦南所及其基隆市住處，查扣電腦及手機發現偷拍影像檔案，詢後依妨害秘密罪移送北檢。

郭到案時提出辭職報告。大安分局表示，調查期間郭自覺已不適任警職，提出辭呈，惟在職期間涉犯妨害秘密等案事實明確且惡行重大，仍將嚴懲予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。