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北市警作筆錄「先射箭再畫靶」程序瑕疵重大 KTV鬥毆案判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢警偵辦一起KTV鬥毆案，將謝姓、李姓男子依傷害、恐嚇罪嫌起訴，台北地方法院審理發現，警察「先射箭再畫靶」，先打好筆錄內容後再請告訴人回答「是」或「不是」，程序瑕疵重大，判決謝、李2人無罪。可上訴。

台北市警察局文山第二分局移送指控，謝姓男子、李姓男子2024年3月19日凌晨0時在好樂迪KTV台北市景美店123號包廂消費，不滿124號包廂黃姓男子與友人口角，謝出手毆打黃的臉，造成黃左臉頰挫傷、唇部擦傷。

檢方指控，衝突中，李姓男子質問黃姓男子是否要報警時，出示長10公分的短刀，造成黃畏懼，謝姓男子涉犯傷害罪、李姓男子涉犯恐嚇罪。

法官審理，傳喚謝、李出庭。謝否認傷害，辯稱有進包廂，沒有動手打人；李否認恐嚇，辯稱沒有出示短刀，謝、李都說當時有不認識的人進包廂，情況很混亂。

法官調查，檢察官辦鬥毆案沒有傳訊被告或證人釐清事實，監視器所錄到的影像、證人在警詢的陳述，只能證明謝、李曾進入包廂，此外，黃姓男子偵查中指被毆打、被持刀恐嚇，則與劉姓證人的警詢筆錄「完全一致」，非常可疑。

法官問黃姓男子「身為被害人有何意見？」黃答「我跟被告2人有一起到警局做筆錄，我確定謝毆打我，出示短刀部分其實我在包廂當下沒看到」。

法官再追問「那你警詢筆錄怎麼會有陳述何人出示短刀恐嚇你的指述記載？」黃答「我不知道」；法官續問黃「警詢筆錄你回答的內容是警察先打好你的答案問你是不是這樣嗎？」黃明確回答「是」。

法官還問黃「你確定案發當時毆打你的人就是現在在場的謝嗎？」黃說「是」法官問黃「你是認臉還是認刺青？」黃說「認刺青，認右手背上的刺青」。

法官認為，黃根本沒看到李姓男子亮刀，遑論會因而心生畏懼，而黃的警詢筆錄竟然是在回答前警察就先打好答案「豈有任何憑信性可言？」

判決書指出，黃2024年3月19日凌晨2時50分在警局作告訴筆錄，謝、李是在當天下午5時1分、5時4分才製作筆錄，也與黃所敘「跟被告2人有一起到警察局做筆錄，在警局時我有看到被告2人」不符。

法官認為，警察做筆錄是先打好「答案」再請黃回應，筆錄不但無從憑信，檢察官也未傳喚被告答辯，檢方所提出的證據不足以認定謝、李犯罪，判2人無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

刺青 恐嚇 警察

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