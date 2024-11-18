KTV鬥毆案判決無罪 檢察官不服提上訴：起訴無違失

台北地院審理一起KTV鬥毆案，認為警察先打好筆錄再請告訴人回答，程序有瑕疵，逕判決謝姓、李姓男子無罪，台北地檢署收判認為，檢察官起訴並無違失，已就謝姓男子傷害罪判無罪部分提起上訴。

檢方表示，承辦KTV鬥毆案的檢察官是依據黃姓告訴人的指訴、2名證人的證述與黃所提出的診斷證明書、卷內案發現場監視畫面、指揮檢察事務官勘驗監視畫面製作勘驗報告，並審酌謝姓、李姓被告2人的供述之後，才認定謝、李等涉有傷害、恐嚇犯罪嫌疑，於是依法提起公訴。