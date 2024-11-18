璩美鳳報導挨告強調「媒體天職」 駁蔡壁如醫療行為說

媒體人璩美鳳去年透過網路媒體發文，指遠東航空時任高層鄭晴文在遠航逆行倒施，掏空公司及轉讓股票，侵犯千名員工權益，遭鄭晴文自訴妨害名譽罪，雙方今赴士林地方法院開準備庭，庭後鄭晴文不受訪，璩則強調相關報導是盡媒體人天職。

針對遭鄭晴文自訴妨害名譽罪，璩美鳳說，今天出庭是因相關報導討論某航空公司一事，身為媒體一分子，對於可受公評的公眾事務，會認真盡媒體天職。