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璩美鳳報導挨告強調「媒體天職」 駁蔡壁如醫療行為說
媒體人璩美鳳去年透過網路媒體發文，指遠東航空時任高層鄭晴文在遠航逆行倒施，掏空公司及轉讓股票，侵犯千名員工權益，遭鄭晴文自訴妨害名譽罪，雙方今赴士林地方法院開準備庭，庭後鄭晴文不受訪，璩則強調相關報導是盡媒體人天職。
針對遭鄭晴文自訴妨害名譽罪，璩美鳳說，今天出庭是因相關報導討論某航空公司一事，身為媒體一分子，對於可受公評的公眾事務，會認真盡媒體天職。
因日前媒體爆出璩美鳳2022年在某媒體辦公室中遭民眾黨主席柯文哲摸手性騷，璩美鳳隨後出面證實，民眾黨聲明駁斥，前立委蔡壁如認為柯所為是醫療行為，璩今天被問及相關議題則回應，案發現場在於媒體辦公室，顯見柯當時並非進行醫療行為，若屬醫療行為，是否也違反醫療相關規定，仍考慮是否追究提告。
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