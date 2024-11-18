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台南地區農會總幹事楊憲仁涉嫌背信 遭南檢起訴

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市台南地區農會總幹事楊憲仁被控涉於2014年起變更員工獎金方式，把自己獎勵點數核定到最高，其他員工獎勵點數偏低，再以溢發員工獎勵金方式要求員工繳回，涉嫌中飽私囊2014年到2023年間獎勵金共1136萬9750元，台南地檢署今天偵結依刑法背信罪嫌起訴楊。雖然楊憲仁在偵查中已繳回犯罪全數所得，檢察官仍以他犯後態度不佳、請法官從重量刑。

台南地檢署於今年9月間指揮調查局南部機動工作站偵辦此案，楊憲仁在9月20日被聲押獲准後迄今近2個月，檢方今天偵結起訴楊，並將楊移送台南地院審理、開續押庭。

檢察官查出，64歲的楊憲仁身為台南地區農會總幹事，本應依農會管理相關辦法公平核發員工獎勵金，不得因自己總幹事或主管身分有所優待。但他在發放員工獎勵金時，每年有權核給業務點數的部分，都給自己最高的210點數；核給其他員工的業務點數僅0.024點到10多點不等。

台南地區農會員工雖有100餘人，但歷年總獎勵金的13％至23％不等都歸楊憲仁領取檢方查出，楊多年來以溢發給員工獎勵金再要求員工繳回的模式，把繳回的獎勵金侵吞、中飽私囊，查得8個年度有具體證據的就有1136萬9750元。

台南地區農會因此溢發年終獎金而造成總盈餘額度減少，導致影響下一年度可提撥法定公積、公益金、農業推廣費、訓練經費及理監事等工作人員酬勞金等費用，致生損害於台南地區農會財產共1136萬9750元。

檢方更發現楊涉犯此案外，他也承認員工升遷時會送他金錢紅包，曾有員工升遷時就交付20餘萬元紅包，可見其長年把持農會，未能廉潔自持、操守不佳，敗壞職場風氣，素行難認良好。

檢方表示，雖然楊大致坦承犯行、在偵辦時全數繳回犯罪所得，但他對員工繳回動機與使用目的仍多飾詞狡辯，辯稱用於業務送禮或捐棺材做公益等；楊並憑藉總幹事身分要求員工配合繳回溢領的獎勵金，員工畏懼楊有人事、獎懲權不敢不從，他竟大言不慚說是員工自願繳回，犯後態度難認良好，請台南地院法官從重量刑，以為懲儆。

其他涉案被告、台南地區農會葉姓辦事員、農會成功辦事處楊姓主任、農會已退休前蕭姓秘書3人所涉背信罪嫌，獲南檢緩起訴處分。

台南市台南地區農會總幹事楊憲仁傳涉嫌背信案，今天遭台南地檢署提起公訴 。圖／本報資料照
台南市台南地區農會總幹事楊憲仁傳涉嫌背信案，今天遭台南地檢署提起公訴 。圖／本報資料照

公益 台南 農會

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