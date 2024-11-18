酒店大亨欠稅千萬裝窮躲11年 過太爽無視禁奢令遭拘提

曾在高雄經營酒店的黃姓酒店大亨，2007年5月至2009年6月涉嫌逃稅1379萬元，2013年移送執行後，卻已完成脫產，扣不到財產，黃男一邊裝窮一邊過豪奢生活，還躲在新北市避不出面，最後執行官掌握黃男下落，日前成功拘提到案，向法院聲請管收3個月獲准，要黃盡速繳清欠稅。

行政執行署調查，47歲黃男曾與股東在高雄經營酒店，黃掛名負責人，2007年5月至2009年6月間，酒店營業銷售額高達4575萬元，黃理應繳納營業稅、營利事業所得稅及綜合所得稅合計1379萬餘元，但黃卻拒繳。

2013年8月起，因稅捐稽徵所屢次催繳都無文，便將黃男移送行政執行署高雄分署執行，高雄分署受理後，發現黃男擔心財產被查扣，早就將名下動產、不動產轉移，導致執行官無從查扣財產。

黃男裝窮，但卻陸續從太太、未成年兒子帳戶中提領鉅款，還投保多張壽險保單，甚至用信用卡高額消費，每次繳款數萬元，執行官見黃男有能力消費，還對他核發禁奢命令，但黃男仍不甩，一邊裝窮一邊過豪奢生活。

執行官多次通知黃男到場說明財產狀況及資金流向，黃男不僅不到場，最後還搬離高雄，躲在新北市住處避不出面，高雄分署見黃男明顯躲避，轉向法院聲請拘提獲准，並與新北分署合作執行跨區拘提，日前成功在新北市拘提黃男到案。