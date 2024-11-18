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影／ 民團號召「1122守護憲法晚會」訴求憲法法庭不容毀棄

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導

民間司法改革基金會等民團上午在立法院群賢樓外舉行「憲法法庭不容毀棄，國民黨切勿一意孤行民團號召守護憲法行動」記者會。

由於國民黨持續進行推動憲法訴訟法修正草案，民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟、公民監督國會聯盟、台灣經濟民主連合、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣原住民族青年公共參與協會、台灣伴侶權益推動聯盟、台灣勞工陣線、台灣冤獄平反協會、台灣人權促進會、台灣刑事辯護律師協會、台灣教師聯盟、臺灣青年民主協會、香港邊城青年、國際特赦組織台灣分會、婦女新知基金會、地球公民基金會、原住民族青年陣線聯合18等團體，對國民黨提出警告，號召人民在11月22日走上街頭，一同參加「守護憲法晚會」，要求國民黨應立即撤回翁曉玲立委提出的《憲法訴訟法》修正草案，切勿將憲法法庭作為政治鬥爭的對象。

面對國民黨推動憲法訴訟法修正草案，民間司法改革基金會等多個團體，號召人民在11月22日走上街頭，一同參加「守護憲法晚會」，要求國民黨應立即撤回翁曉玲立委提出的《憲法訴訟法》修正草案，切勿將憲法法庭作為政治鬥爭的對象。記者陳正興／攝影
面對國民黨推動憲法訴訟法修正草案，民間司法改革基金會等多個團體，號召人民在11月22日走上街頭，一同參加「守護憲法晚會」，要求國民黨應立即撤回翁曉玲立委提出的《憲法訴訟法》修正草案，切勿將憲法法庭作為政治鬥爭的對象。記者陳正興／攝影
面對國民黨推動憲法訴訟法修正草案，民間司法改革基金會等多個團體，號召人民在11月22日走上街頭，一同參加「守護憲法晚會」，要求國民黨應立即撤回翁曉玲立委提出的《憲法訴訟法》修正草案，切勿將憲法法庭作為政治鬥爭的對象。記者陳正興／攝影
面對國民黨推動憲法訴訟法修正草案，民間司法改革基金會等多個團體，號召人民在11月22日走上街頭，一同參加「守護憲法晚會」，要求國民黨應立即撤回翁曉玲立委提出的《憲法訴訟法》修正草案，切勿將憲法法庭作為政治鬥爭的對象。記者陳正興／攝影

司法改革 國民黨 青年

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