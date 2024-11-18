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台南2歲男童遭虐死 生父否認以蓮蓬頭水管插入男童肛門
台南2歲謝姓男童2023年10月遭虐死，陳姓生父被檢方依成年人故意對兒童涉犯傷害致死等罪嫌起訴，台南地院今天上午在刑九庭開準備程序庭。陳否認檢方指控曾以蓮蓬頭水管插入男童肛門，並說只用蓮蓬頭水管噴水幫男童洗屁股。
台南地院將由國民法官專庭審理此案，法官決定選任抽選150人、通知100人於明年2月14日選出6名國民法官、2名備位國民法官後密集審理，訂明年2月21日由國民法官和職業法官評議。
檢方指控，謝姓男童於2022年間疑遭虐待，同年4月由台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心安置，隔年7月才返回原生家庭，和謝女、陳男及胞姐謝姓女童同住於租賃飯店。
謝女、陳男認為男童不服管教，一度施虐，謝女也放任陳男持續對男童凌虐，陳男更在謝女外出工作不知情時，重擊男童腹部重傷，引發敗血性休克，送醫急救不治死亡。
台南地檢署偵結起訴，謝女涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，台南地方法院判處有期徒刑2年，檢方認為判刑過輕而提起上訴，但台南高分院認定謝女坦承犯行，清楚供述陳男對男童暴行，有彌補過錯的悔悟心意，駁回上訴。維持2年原判。
陳男涉犯凌虐未滿18歲的人妨害身心發育致死、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌起訴。台南地院今開準備程序法時，陳否認檢方指控曾以蓮蓬頭水管插入男童肛門，並說只用蓮蓬頭水管噴水幫男童洗屁股。
法官問陳男：「你是否於2023年10月18日重擊男童腹部？」 陳和兩名辯護律師討論後回說，他現在沒有辦法回答這個問題。陳並表示，他雖承認大部分檢方的指控，但否曾以蓮蓬頭水管插入男童肛門，在精神鑑定時因問題不夠詳細才否認犯罪。
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